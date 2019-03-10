شكرا لقرائتكم قذيفة هاون في حقيبة ديبلوماسي أميركي في موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب | منذ ساعتين في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 21:04

أعلنت السلطات الروسية العثور اليوم السبت على قذيفة هاون لا تحتوي على مواد متفجرة، في حقيبة ديبلوماسي معتمد لدى السفارة الأميركية في موسكو، خلال استعداده ليستقلّ طائرة متجهة الى نيويورك.



Advertisements

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن عناصر الأمن عند مدخل مطار شيريميتييفو في موسكو "كشفوا وجود جسم معدني يشبه قذيفة هاون داخل حقيبة تابعة لموظف في السفارة الأميركية". وأضافت أن "خبراء المتفجرات أكدوا أنها قذيفة هاون مجهزة بصاعق، ولكن من دون مواد متفجرة".

وتابعت: "يبدو أن الولايات المتحدة تحاول اختبار فاعلية الإجراءات الأمنية لروسيا، ليس من الخارج فحسب عبر شنّ هجمات استفزازية بواسطة سفن حربية ومقاتلات قرب حدودنا، بل أيضاً من الداخل وعبر موظفين في سفارتها".

وأشارت الوزارة الى أن للديبلوماسي علاقات مع الجيش الأميركي، لافتة الى أنه نقل القذيفة لـ "ضمّها الى مجموعته الشخصية".

ولم يتمكّن الديبلوماسي الأميركي من صعود الطائرة المتجهة الى نيويورك، وسُمح له بالمغادرة في رحلة أخرى، من دون القذيفة. وطالبت روسيا السفارة الأميركية في موسكو بتوضيح الأمر.