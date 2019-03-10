شكرا لقرائتكم تعديل موعد عطلة الربيع في الجامعات الجزائرية بسبب التظاهرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعتين في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 23:11

الجزائر - أ ف ب - قررت السلطات الجزائرية اليوم السبت تقديم موعد عطلة الربيع في الجامعات وتمديدها ما سيجبر الطلاب على مغادرتها، وذلك في غمرة الاضرابات والتظاهرات في الجامعات ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. ودخل مدرسو وطلاب العديد من الجامعات في البلاد في اضراب منذ عدة أيام ومن المقرر أن ينضم اليهم آخرون بدءاً من غد الأحد.



لكن وزارة التعليم العالي أصدرت قراراً أفاد بأن عطلة الربيع تم تقديمها الى 11 الجاري بدلاً من 21 الجاري كما كان مقرراً. ومددت العطلة 10 أيام لتنتهي في 4 نيسان (أبريل) المقبل. وقد يجبر هذا القرار الذي اتخذ اثر التظاهرات الحاشدة أمس الجمعة ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، على مغادرة الجامعات. وستغلق المدن الجامعية خلال فترة العطلة علماً بأنها تضم الطلاب الذين يتابعون تعليمهم بعيداً عن أماكن سكنهم، بحسب ما قال طلاب لـ"فرانس برس".

وفي الجزائر أكثر من 1.7 مليون طالب يقيم نحو 630 ألفاً منهم في مدن جامعية، بحسب أرقام رسمية.

وإضافة إلى الاضرابات الجديدة التي من المقرر أن تبدأ غداً الأحد، من المقرر أن يتظاهر الطلاب مجدداً يوم الثلثاء. وكان آلاف الطلاب تظاهروا يوم الثلثاء الماضي في بعض الجامعات والشوارع ضد ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية في 18 نيسان المقبل.