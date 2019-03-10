شكرا لقرائتكم «الألكسو» تعقد مؤتمرها الاستثنائي في نواكشوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - «الحياة» | منذ ساعتين في 10 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 23:07

قررت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» عقد مؤتمرها العام الاستثنائي بتاريخ 27 أبريل المقبل في العاصمة الموريتانية نواكشوط الذي سيشهد اختيار مدير عام جديد للمنظمة .



وأعلن المجلس التنفيذي للمنظمة في ختام دورة خاصة عقدها أمس (السبت)، بمقر المنظمة بالعاصمة التونسية عن ترشح ستة أسماء لمنصب المدير العام لـ «الألكسو» من ستة دول عربية هي: المملكة، تونس، موريتانيا، سلطنة عمان، السودان، والعراق خلفاً للمدير العام السابق سعود هلال الحربي.

وأعلن المجلس التنفيذي للمنظمة في ختام دورة خاصة عقدها أمس (السبت)، بمقر المنظمة بالعاصمة التونسية عن ترشح ستة أسماء لمنصب المدير العام لـ «الألكسو» من ستة دول عربية هي: المملكة، تونس، موريتانيا، سلطنة عمان، السودان، والعراق خلفاً للمدير العام السابق سعود هلال الحربي.

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