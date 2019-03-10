شكرا لقرائتكم زوجة حفيد مؤسس قطر في شكوى للأمم المتحدة: النظام نكّل بنا وانتهك حقوقنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جنيف - «الحياة» | منذ 6 ساعات في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 23:19

تقدمت زوجة حفيد مؤسس قطر، الشيخ طلال بن عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، بشكوى إلى الأمم المتحدة ضد النظام القطري، جراء تنكيله بزوجها وسجنه وانتهاك حقوقها وأسرتها.



وأكدت أسماء ريان خلال تسليمها الشكوى اليوم الجمعة، إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة محمد النسور، أن الحكومة والنظام في الدوحة ارتكبا انتهاكات جسيمة بحق زوجها، حيث قاما باستدراجه من الخارج ليتم تلفيق التهم له بالتوقيع على شيكات من دون رصيد، ويُلقى به في السجن بعد ذلك بدعوى عدم تسديده ديونه.

وقالت: «النظام القطري استخدم التآمر من أجل استدراج زوجي بوعده بأنه سيمنح الإرث عن أبيه الذي كان قد توفي في المنفى بالسعودية وجده، وهما من أهم أعضاء الأسرة المالكة، وكانا يتمتعان وحتى الآن باحترام وحب الشعب القطري».

وأضافت أنه حُكم على زوجها بالسجن 25 عاماً «وهو بالفعل في السجن منذ ست سنوات، وتتم معاملته أسوأ معاملة، حتى إنه وضع في حبس جرى بناؤه فوق نظام للصرف الصحي».

وأكدت أنه على رغم الضغوط الهائلة التي مارسها النظام القطري عليه حتى يوقّع تنازلاً عن حقوقه في قطر إلا أنه رفض؛ «ما أدى إلى انتقامهم منه ومن أسرته المكونة من زوجته وأبنائه الأربعة العنود وعبدالله وأحمد والجوهرة».

وأشارت زوجة حفيد مؤسس قطر في شكواها إلى الممارسات الجسيمة التي قام بها النظام القطري ضد أبناء الشيخ طلال، وهم أربعة أطفال «حيث طردتهم من منزلهم، وأجبرتهم على العيش في منزل بمنطقة مهجورة قريبة من المساكن الموقتة لعمال بناء استاد (الفيفا).

وبيّنت أن الأطفال الأربعة تعرضوا لشتى أنواع الأمراض، وانتهك النظام القطري كل حقوقهم في الرعاية والخدمات الصحية، ولم يمكن الأسرة من دفع التأمين الصحي الخاص لرعايتهم.

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ولفتت إلى أنه بحكم مدة السجن (22 عاماً) قد تصعب رؤية زوجها أطفاله، مشيرة إلى أن طفله الأصغر لم تتح له منذ ولادته فرصة رؤية والده.

وطالبت أسماء ريان في شكواها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالعمل على محاسبة المسؤولين القطريين عن تلك الانتهاكات بحق زوجها وحقها وأطفالهما، وإعادة حقوقهم إليهم من هذا النظام الجائر.

دموع أطفال طلال آل ثاني شاهد على انتهاكات الدوحة

غالبت الدموع أبناء حفيد مؤسس قطر، عضو العائلة المالكة في قطر طلال بن عبد العزيز آل ثاني، وهم يستمعون إلى شهادة والدتهم أسماء ريان بشأن ما مارسه النظام القطري بوالدهم، إضافة إلى ما عانوه ووالدتهم في قطر قبل مغادرتها.

وحظي الأطفال العنود وعبد الله وأحمد والجوهرة بتعاطف الحاضرين في نادي الصحافة السويسرية في جنيف، حيث أدلت والدتهم بشهادتها تجاه الممارسات غير الإنسانية من النظام القطري بشأن طلال آل ثاني المحكوم عليه بالسجن (22 عاماً).

الأطفال الأربعة عاشوا مع النظام القطري أسوأ تجربة إنسانية يمكن أن يعيشها أي طفل في أي مكان في العالم، وحفظوا في أعينهم وذاكرتهم من المعاناة ما هو أصعب من أن يتحمله الكبار، خصوصاً بعد أن جرّدهم النظام القطري من أبسط حقوقهم الإنسانية المتمثلة في التعليم والصحة والسكن، لمجرد الانتقام من أبيهم الذي تآمروا عليه وألقوه في السجن بتهمة توقيع شيكات من دون رصيد، وجمدوا على إثر ذلك كافة أصوله وأمواله. وبدأت فصول حكاية أبناء طلال آل ثاني الأربعة مع المعاناة بدخول والدهم السجن، حيث بدأت انتهاكات النظام عليهم معنوياً وجسدياً، بغرض الضغط على والدهم حتى يتنازل عن كل حق له كعضو في العائلة الحاكمة في قطر.

وعمد النظام القطري إلى نقل الأطفال ووالدتهم إلى منزل في منطقة مهجورة تحيط به المياه الراكدة وتهاجمه الحشرات في جميع الأوقات، ولم يكتفِ بهذا النوع من التنكيل الانتقامي بالأبناء «ليتجاوز الأمر إلى حرمانهم من أي مخصصات، مع منع والدتهم من العمل في أية وظيفة في قطر، الأمر الذي أصبح معه مستحيلاً أن تتمكن الأسرة من توفير المصروفات الدراسية لاستكمال تعليمهم»، بحسب رواية الأطفال الأربعة.

العنود وعبد الله وأحمد والجوهرة، الذين جاءوا إلى جنيف لسرد حكايتهم ومأساة أسرتهم، لم يعد لديهم سوى البلد الذي تحمّل الأم جنسيته لينتقلوا إليه بعيداً عن حضن الأب، وكذلك حتى فرصة زيارته ورؤيته.