شكرا لقرائتكم لندن تشكو "ألاعيب" أوروبية وبروكسيل ترفض "لعبة الاتهامات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن، بروكسيل – رويترز، أ ف ب | منذ 7 ساعات في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 19:46

أعربت أندريا ليدسوم، وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، عن "خيبة كبرى" إزاء الاتحاد الأوروبي، متسائلة عن ماهية "اللعبة" التي يمارسها في ما يتعلّق بخروج المملكة المتحدة من التكتل (بريكزيت).



جاء ذلك بعدما طرح ابرز مفاوضي الاتحاد ميشال بارنييه الجمعة اقتراحاً يستهدف إبقاء الحدود مفتوحة بين إرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية إرلندا العضو في الاتحاد، بعد "الطلاق، لكن لندن رفضته فوراً.

قبل أقلّ من 3 أسابيع من الموعد الرسمي لـ "بريكزيت"، فشلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في تعديل اتفاق توصّلت اليه مع بروكسيل، ليحظى بموافقة النواب بعدما ألحقوا بالحكومة هزيمة ساحقة في تصويت أول على الاتفاق في كانون الثاني (يناير) الماضي. ويصوّت البرلمان مجدداً الثلثاء المقبل على الاتفاق.

وقالت ليدسوم: "لا يزال هناك أمل، ولكن عليّ القول إنني أشعر بخيبة كبرى في شأن ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي. عليّ أن أسأل نفسي ما هي اللعبة التي يمارسونها". وسُئلت عمّن سيكون المُلام إذا خسرت ماي التصويت مجدداً، فأجابت: "سأشير إلى ضرورة عمل الاتحاد في شكل وثيق معنا. نأمل بأن نتمكّن من الفوز في هذا التصويت، لكن ذلك يعتمد على تعامل الاتحاد بجدية مع الاقتراحات" البريطانية.

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جاء ذلك بعدما تحدث وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت عن "لحظة تغيير للعلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي"، وتابع: "التاريخ سيحكم بشدة على كلا الطرفين، إذا فشلنا في التعامل مع المسألة". وأضاف: "نعلم ما الذي يتطلبه الأمر لإقرار اتفاق في مجلس العموم، و(إحداث) تغيير مهم سيتيح (للمملكة المتحدة) أن تقول إنه لا يمكن محاصرتنا في الاتحاد الجمركي إلى الأبد. هذا ليس طلباً غير منطقي".

وكان بارنييه طرح على المملكة المتحدة امكان العودة الى صيغة سابقة لـ "شبكة الأمان" الواردة في اتفاق "بريكزيت"، لتصبح غير مقتصرة فقط على ارلندا الشمالية. وكتب على "تويتر" بعد اجتماع مع سفراء الدول الـ 27 في بروكسيل: "يتعهد الاتحاد الاوروبي إعطاء المملكة المتحدة امكان مغادرة المنطقة الجمركية الموحدة في شكل آحادي". وأوضح ناطق باسم الاتحاد أن بارنييه كان يقصد الكلام عن "بريطانيا، لا المملكة المتحدة".

وزاد بارنييه أن "العناصر الأخرى في شبكة الامان يجب أن تبقى لتجنّب حدود مشددة" بين شطري إرلندا. ويعني ذلك أن امكان "الخروج في شكل أحادي" التي يطرحها الاتحاد، ليست تلك التي تطالب بها لندن التي تريد خروجاً لكل اراضي المملكة المتحدة من دون استثناء. وزاد بارنييه: "يبقى الاتحاد الاوروبي موحداً، لسنا مهتمين بلعبة الاتهامات".

ولفت ديبلوماسي اوروبي الى أن اقتراح بارنييه "يستهدف مواجهة حجّة البريطانيين (الذين يخشون) إيقاعهم في فخ وحدة جمركية" مع التكتل. وأقرّ بأن هذا العرض "يمكن أن يغضب تيريزا ماي كثيراً"، اذ يعود الى الصيغة السابقة لـ "شبكة الأمان" التي انحصرت بإرلندا الشمالية، وطالبت رئيسة الوزراء الاتحاد بالتخلّي عنها، تحت ضغط وحدويّي إرلندا الشمالية الذين يرفضون اتفاقاً منفصلاً للمقاطعة البريطانية.

واعتبر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي أن ماي تطالب الاتحاد الاوروبي بتنازلات "مستحيلة". وقال: "لا أعلم بالضبط ماذا تريد القول. ما هو معقد جداً أنها طرحت شرطين مسبقين يجعلان من المستحيل" التوصل الى بديل من اتفاق "بريكزيت". وأضاف: "موقف ماي معقد جداً. أحترمها الى حد بعيد، لكننا نصل الى نهاية الخيارات وموعد (بريكزيت) يقترب".