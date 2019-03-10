شكرا لقرائتكم غراندي تفقد النازحين في المحمرة شمال لبنان: للعمل مع الطرف السوري لضمان ظروف عودتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 21:51

زار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، بلدة المحمرة في محافظة عكار، يرافقه وفد ضم: ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال افريقيا أمين عوض، ومسؤولة مكتب المفوضية في شمال لبنان ايتا شويت، وكان في استقبالهم رئيس البلدية عبدالمنعم عثمان ومخاتير البلدة وعدد من أعضاء المجلس البلدي.



وألقى عثمان كلمة رحب فيها بغراندي والوفد، وأثنى على "جهود وعمل المفوضية في اغاثة اللاجئين السوريين". وتحدث عن "التباين الكبير بين قدرة البلدية والتحديات والضغوط السكانية التي تسببت بها أزمة النزوح، والحاجة إلى المشاريع التنموية التي تلبي حاجات السكان والتى تفوق قدرة البلدية، خاصة مع تقليص الخدمات والتقديمات من الوزارات المختصة". ولفت إلى ان "أبرز المشاريع التي تحتاجها البلدة لمواجهة هذه التحديات: استكمال بناء المدرسة الرسمية، وتجهيز المستوصف الصحي الذي تم تشيده من قبل البلدية".

وسلم عثمان غراندي درعا تكريمية تقديرا لجهوده ولوحة تذكارية تحمل خريطة لبنان وقلعة بعلبك.

وشكر غراندي لرئيس البلدية والحضور حفاوة الاستقبال. ثم توجه والوفد إلى أحد مخيمات النزوح السوري في بلدة المحمرة، وفق برنامج معد، حيث التقى عددا من العائلات واطلع على أوضاعهم واحتياجاتهم. كما التقى غراندي في خيمة، بالطفل عبدالحي، الذي أمضى سنوات عمره الثمانية نازحا مع عائلته في لبنان، أي منذ بدء الأزمة السورية.

واثر الجولة في أرجاء المخيم قال غراندي: "أنا أقصد لبنان مرة أو مرتين في السنة، ومن المهم جدا أن أزور الأماكن التي يقيم فيها اللاجئون".

وردا على سؤال متعلق بشكاوى اللاجئين من شح المساعدات الانسانية، قال: "سوف نشارك الأسبوع القادم في مؤتمر ببروكسل، وسنجدد الطلب إلى الجهات المانحة بدعم كل من اللاجئين، والمجتمعات المحلية التي تأويهم، بالإضافة إلى الحكومة اللبنانية وهي، مشكورة، ما زالت تقوم باستضافة اللاجئين للسنة الثامنة على التوالي".

وعما إذا استشعر برغبة عند اللاجئين بالعودة الى بلدهم، قال: "أظن أن الكثيرين يفكرون بالعودة، وبعض منهم يؤكد هذه الرغبة. وقد علمنا من الحكومة البارحة أن 165000 نازح قد عادوا إلى بلادهم بالفعل. في المقابل، يصعب قرار العودة لدى قسم من اللاجئين، لارتباطه بالأوضاع الأمنية والاقتصادية والمعيشية وتوافر البنى التحتية. لذلك أنا أرى أن موضوع العودة لا بد ان يكون تدريجيا، مع التشديد على أهمية العمل مع الطرف السوري أيضا، لضمان توافر الظروف الملائمة للعودة".

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"الشعب اللبناني بدأ يعاني من ازمة النزوح"

وعصرا عقد غراندي، مؤتمرا صحافيا في مقر المفوضية في بئر حسن، شرح خلاله نتائج زيارته الى بعض المناطق في سورية وجولته على المسؤولين اللبنانين ومباحثاته في ملف اللاجئين السوريين، في حضور ممثلة المفوضية في لبنان ميرييل جيرار. وقال: "إن زيارته الاخيرة الى سورية التي استمرت ثلاثة ايام وزار خلالها دمشق وحمص وحماه، تركت لديه "انطباعا بأن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري هي بشكل عام مستقرة امنيا، ومساحتها اصبحت اكبر مما كانت عليه منذ عدة اشهر"، معتبرا انه "لا تزال هناك بعض النقاط غير المستقرة في سورية لاسيما محافظة ادلب والتي زار ضواحيها ولا يزال الوضع فيها متوترا، الا ان هناك استقرارا في باقي المناطق السورية".

أضاف: "هناك عدد كبير من النازحين في سورية، الا ان هناك عددا كبيرا من العائدين الى منازلهم خصوصا في المناطق المستقرة في حمص وحماه، بالاضافة الى لاجئين يعودون من خارج سورية ولو بأعداد قليلة كلبنان وتركيا".

ورأى غراندي ان "هناك تحديات كبيرة تواجه اللاجئين خصوصا بعد 8 سنوات من الحرب في سور ولاسيما بعد فقدان الكثير منهم لاوراقهم الثبوتية او اوراق ممتلكاتهم بسبب الحرب، بالاضافة الى الدمار في المباني والمنازل ودمار المدارس والبنى التحتية وتأمين المياه خصوصا في حمص وريف حماه"، مؤكدا ان "الامم المتحدة تعمل على حل هذه المشاكل من خلال العمل مع الحكومة السورية ومع الروس".

وأشار الى انه سيلتقي الرئيس سعد الحريري "خلال مؤتمر بروكسل الاسبوع المقبل"، معتبرا ان "لبنان يريد حلا يعيد اللاجئين الى بلدهم بشكل آمن وكريم".

وأكد ان مباحثاته في لبنان كانت "بناءة"، مشددا على "ضرورة العمل على بعض الشروط لتسهيل عملية العودة"، ومعتبرا ان "بعض اللاجئين محتارون في موضوع العودة بسبب الخوف سواء من الامن او بسبب منازلهم المدمرة او عدم وجود عمل لهم"، وقال: "اذا استمر العمل مع الجانب السوري، فان الكثيرين سيكون لديهم ثقة للعودة بشكل آمن وسيختارون العودة الى سورية من دون ان يجبرهم عليها احد".

وعن مؤتمر بروكسل قال ان هدفه "تأمين المساعدات للبنان في ملف النازحين، اذ أن الشعب اللبناني بدأ يعاني من ازمة النزوح السوري خصوصا على الصعيد الاقتصادي، والمجتمع اللبناني بدأ يضغط من اجل عودتهم، خصوصا مع وجود النازحين في مناطق لبنانية يعاني سكانها صعوبات اقتصادية".