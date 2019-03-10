شكرا لقرائتكم 13 متهماً حتى الآن في حريق قطار محطة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 8 ساعات في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 19:45

قرر قاضي المعارضات في محكمة شمال القاهرة اليوم السبت تجديد حبس 5 متهمين جدد في قضية حريق محطة مصر في 27 شباط (فبراير) الماضي، ليرتفع بذلك عدد المتهمين في القضية إلى 13 متهماً. وشهدت محطة القطارات الرئيسية في مصر حادثاً ضخماً أسفر عن مقتل 22 شخصاً وإصابة نحو 40 آخرين، إثر اصطدام جرار في مصدات الرصيف، ما أدى إلى انفجاره.



وكان النائب العام أصدر قراراً بتوقيف 6 متهمين عشية الحادثة وهم سائق الجرار 2305، ومساعده، وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302، وعامل المناورة لذات الجرار، والعامل المختص بتحويلة الخطوط، قبل أن تقرر النيابة إضافة متهم جديد للقضية وهو مشرف تحويل حركة القطارات بعد توقيفه من قبل قوات الأمن.

وقررت المحكمة اليوم السبت حبس 5 متهمين جدد لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وهم مدير تشغيل القطارات في محطة مصر، وناظر حوش أبوغاطس (مقر ورش صيانة القطارات)، وملاحظ حوش أبوغاطس، واثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبوغاطس. وأسندت النيابة إلى المتهمين الإهمال والتقصير والقتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.

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وتسجل مصر نسباً مرتفعة من حوادث الطرق والقطارات، وكان 23 شخصاً جرحوا أمس في حادث سير في محافظة الإسكندرية (شمال مصر) إثر تصادم حافلة مع سيارة نقل "مقطورة" على إحدى الطرق السريعة في منطقة العامرية غرب الإسكندرية.

وفي غضون ذلك، أرجأت محكمة عسكرية أمس محاكمة 40 متهماً في القضية المعروفة بـ"طريق الواحات" إلى جلسة 23 الجاري، بتهمة قتل عدد من ضباط الصفوة في تشرين الأول (أكتوبر) 2017. واسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس جماعة إرهابية بهدف الخروج على الحاكم ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، واستهداف رجال الجيش والشرطة والأقباط، وتلقي تدريبات في ليبيا، والتسلل إلى مصر عبر الحدود الغربية، وحيازة أسلحة وذخائر وأسلحة ثقيلة، وقتل عدد من ضباط الشرطة، وخطف الضابط المصري محمد الحايس.

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهماً في القضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس" إلى جلسة 16 الجاري، لسماع الشهود. ويواجه المتهمون تهمة ارتكاب 54 جريمة، بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم عام 2013، واستهداف مؤسسات أمنية.