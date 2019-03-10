شكرا لقرائتكم البشير يأمر بإطلاق سراح المعتقلات على خلفية مشاركتهن بالاحتجاجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب - | منذ 8 ساعات في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 16:59

أعطى الرئيس السوداني عمر البشير الذي يواجه منذ أكثر من شهرين تظاهرات تطالب برحيله عن الحكم، أمراً بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتُقلن على خلفية مشاركتهن في احتجاجات ضد نظامه. وقال البشير من مقر إقامته في الخرطوم: "أوجه الأخ صلاح قوش بإطلاق سراح جميع النساء المعتقلات"، في إشارة إلى مدير جهاز الأمن والاستخبارات. وتزامن هذا الإعلان مع يوم المرأة العالمي.



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وأكد مكتب الإعلام في الرئاسة أن البشير أعطى تعليمات بإطلاق جميع النساء اللواتي اعتُقلن بسبب مشاركتهن في تظاهرات. وأعلن البشير في 22 شباط (فبراير) الماضي فرض حال الطوارئ لمدة سنة.

وقرّر البشير حظر التجمّعات غير المرخّصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصّة للنظر في الانتهاكات التي تُرتكب في إطار حال الطوارئ. لكن ذلك لم يردع متظاهرين تقودهم نساء من النزول إلى الشارع، هاتفين بشعارات مناهضة للرئيس في بعض أحياء الخرطوم وأم درمان، وفق شهود.

ويقول المسؤولون إن 31 شخصاً قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 كانون الأول (ديسمبر) الماضي في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن عدد القتلى بلغ 51 على الأقل. ولم يحدد المسؤولون السودانيون عدد النساء اللواتي اعتُقلن خلال التظاهرات. لكن وفقا لنشطاء معارضين، هناك حوالي 150 امرأة وراء القضبان.

وقال شهود إن تظاهرة خرجت الجمعة في حي بوري بشرق الخرطوم واجهتها قوى الأمن بغاز مسيل للدموع. ولجأت قوى الأمن الى استخدام غاز مسيل للدموع لمواجهة محتجين تجمعوا أمام مسجد في مدينة أم درمان بعد صلاة الجمعة، حسب شهود.