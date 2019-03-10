شكرا لقرائتكم غارات إسرائيلية تستهدف مواقع لـ"حماس" في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 19:43

غزة (الاراضي الفلسطينية) - أ ف ب - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أنه قصف عدة مواقع لحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، رداً على إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه إسرائيل مساء أمس الجمعة.



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وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة تابعة للجيش الاسرائيلي قصفت عدة أهداف عسكرية في مجمع لحماس في جنوب قطاع غزة وأنفاقاً تحت الارض في شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان أن "الضربات جاءت رداً على قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية"، إضافة إلى "بالونات تحمل مواد متفجرة" ومحاولات تدمير "البنية التحتية الامنية".

ومساء أمس الجمعة، أشار الجيش الإسرائيلي الى إطلاق قذيفة من قطاع غزة على إسرائيل، أكد أنها سقطت في أرض خلاء. وأفاد مسؤولون أمنيون في غزة أن الضربات الإسرائيلية لم تسفر عن وقوع إصابات.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن الغارات الإسرائيلية استهدفت "موقع الشرطة البحرية تديرها حماس في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وموقع في حي الزيتون (شرق) وموقع في منطقة جحر الديك (جنوب مدينة غزة) وموقعين في دير البلح وخان يونس (جنوب القطاع) أسفرت عن أضرار كبيرة من دون أن نبلغ عن وقوع إصابات". وذكر شهود عيان أن المواقع المستهدفة تابعة لـ"كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس".