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تشييع فلسطينية في الضفة الغربية بعد احتجاز إسرائيل جثتها

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محمد عثمان - الرياض - | منذ 10 ساعات في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 18:23

البيرة - أ ف ب - شيّع الفلسطينيون اليوم السبت، في مدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة، فتاة استشهدت بنيران إسرائيلية في كانون الثاني (يناير) الماضي واحتجزت إسرائيل جثتها أكثر من شهر.


وسلمت الدولة العبرية أمس الجمعة جثة الفتاة سماح مبارك (16 سنة) عند معسكر إسرائيلي قريب من مدينة رام الله في الضفة الغربية. وقُتلت مبارك أواخر كانون الثاني الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي عند حاجز شرق مدينة القدس، بعدما حاولت تنفيذ عملية طعن، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي حينها.

وشارك في التشييع عشرات من الفلسطينيين حمل معظمهم العلم الفلسطيني، فيما لف جثمان الفتاة بالعلم ذاته. وتحتجز إسرائيل غالباً جثامين الفلسطينيين الذين يقتلون خلال تنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وتفيد مؤسسات حقوقية فلسطينية بأن إسرائيل تحتجز منذ العام 2015 جثث 39 فلسطينياً، ضمنهم شابان قتلا الأسبوع الماضي بعدما حاولا دهس جنود بحسب ما أعلنت إسرائيل، الأمر الذي نفاه الجانب الفلسطيني.


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