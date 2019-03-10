استقالتان أخريان في الإدارة الأميركية

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محمد عثمان - الرياض - واشنطن – رويترز، أ ف ب | منذ 10 ساعات في 9 مارس 2019 - اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 18:38

أعلنت وزيرة القوات الجوية الأميركية هيذر ويلسون أنها قررت الاستقالة من منصبها والعودة إلى العمل الأكاديمي، علماً أنها اعتُبرت أحد أبرز المرشحين لتكون وزير الدفاع المقبل.



وكتبت على «تويتر» أنها أبلغت الرئيس دونالد ترامب بخططها للعمل رئيسة لجامعة تكساس في إلباسو، وبعزمها التنحّي في 31 أيار (مايو) المقبل.

وتترك الاستقالة منصباً بارزاً آخر في وزارة الدفاع شاغراً، وتأتي بعد رحيل وزير الدفاع جيمس ماتيس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. واستقال ماتيس بسبب خلافات سياسية مع ترامب، علماً أنه اختار ويلسون لمنصبها وهي مثله مؤيّدة لتحالفات مثل الحلف الأطلسي، كما أيّدت مسعى الوزير السابق الى توجيه تركيز وزارة الدفاع نحو المنافسة مع الصين وروسيا.

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الى ذلك، أعلنت الرئاسة الأميركية أن مدير الإعلام في البيت الأبيض بيل شاين قدّم استقالته. واستدركت أن شاين لا يزال يدعم ترامب، وسيكون مستشاراً في فريق حملته لانتخابات 2020.

وعلّق ترامب على الاستقالة، قائلاً: «أدى بيل شاين عملاً استثنائياً بالنسبة إليّ والى الحكومة. سنفتقده في البيت الأبيض، لكنني أتطلع الى العمل معه في الحملة الرئاسية لعام 2020، والتي سينخرط فيها في شكل كبير».

شاين الذي كان مديراً لشبكة «فوكس نيوز»، تولّى منصبه عام 2018 خلفاً لهوب هيكس التي انضمت الى الشبكة ذاتها.