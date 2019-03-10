إصابة 4 مدنيين في السعودية بحطام "درون" أطلقت من اليمن 

اسماء السيد - الرياض: أصيب أربعة مدنيين في السعودية الجمعة بحطام طائرة من دون طيار أطلقها المتمردون اليمنيون وجرى اسقاطها فوق مدينة أبها جنوب المملكة، حسبما أفاد التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن.

وقال التحالف في بيان أنه بعد نحو نصف ساعة من منتصف ليل الخميس الجمعة بحسب التوقيت المحلي، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي "جسماً غير معرّف باتجاه مناطق سكنية بمدينة أبها".

وأضاف "تم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره، ونتج عن تساقط حطام الجسم على الأعيان المدنية إصابات متوسطة لأربعة أشخاص مدنيين، بالإضافة إلى تأثر بعض المركبات المدنية".

وأوضح التحالف بحسب ما نقلت عنه وكالة الانباء السعودية الحكومية انه "من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة، تبين أنها طائرة بدون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية".

في المقابل، لم يعلن المتمردون اليمنيون عبر وسائل الاعلام المتحدثة باسمهم عن هجوم الجمعة بطائرة من دون طيار باتجاه مدينة أبها.

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ويطلق المتمردون الذين يسيطرون على مناطق حدودية بين اليمن والسعودية، صواريخ بالستية باتجاه أهداف في جنوب المملكة، ويشنون هجمات جوية بطائرات من دون طيار غالبا ما تعلن الرياض اسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.

وكان التحالف العسكري بقيادة السعوديّة أعلن في 30 كانون الثاني/يناير أنه اعترض ودمّر طائرة دون طيار "معادية" أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن فوق مدينة أبها.

وفي 20 من كانون الأول/يناير الماضي، قال أنه "دمّر" سبعة أهداف تابعة للمتمرّدين الحوثيّين في محيط العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين، بينها مواقع تُستخدم لصناعة أو تخزين أو إطلاق طائرات من دون طيّار.

واتهم التحالف إيران مرارا بتوفير الطائرات من دون طيار للمتمردين والمهارات التقنية لإطلاق هذا النوع من المعدات، وهو ما تنفيه طهران.