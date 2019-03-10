التحالف ينفذ ضربات جوية ضد "أنصار الله" في حجة

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة الإخبارية السعودية في تغريدة على "تويتر" عن التحالف "أنه نفذ ضربات جوية نوعية تستهدف الميليشيا الحوثية الإرهابية بمديرية كشر لحماية اليمنيين". © REUTERS / Anees Mahyoub وأوضح أن "الضربات ركزت على قطع طرق إمداد الميليشيا الحوثية، وتركزت على جبل طل ومركز مديرية كشر والزعاكرة والإمدادات القادمة من عمران". وذكر أن "أكثر من 200 قتيل من الميليشيا الحوثية سقطوا في عمليات كشر بإسناد من قوات التحالف". Advertisements وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، إن طيران التحالف شن أربع غارات على مديرية كشر، واستهدف سيارة نازحين في منطقة سودين بذات المديرية. وأعلنت جماعة أنصار الله، الخميس الماضي، سيطرتها على منطقة العبيسة في مديرية كشر شمال حجة، عقب مواجهات استمرت نحو 40 يوما مع قبائل حجور الموالية للجيش اليمني المدعوم من التحالف والممتدة كيانها القبلي في إحدى عشرة مديرية متجاورة بمحافظة حجة.

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