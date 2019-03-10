للمرة الثالثة خلال أسبوع... "أنصار الله" تقصف تجمعات للجيش اليمني بصاروخ باليستي

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، إن "القوة الصاروخية تطلق صاروخ بدرP-1 الباليستي على تجمعات للجيش اليمني في صحراء ميدي".

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ونقلت القناة عن مصدر في القوة الصاروخية التابعة للجماعة، تأكيده "بسقوط قتلى وجرحى من قوات الجيش اليمني إثر استهداف تجمعهم في صحراء ميدي بصاروخ بدرP-1 الباليستي".

ويعد القصف الصاروخي لـ"أنصار الله" هو الثالث من نوعه خلال أسبوع، حيث أعلنت الجماعة الأحد الماضي، إطلاق صاروخ بدرP-1 مماثل على تجمعات للجيش اليمني في صحراء ميدي، كانت تستعد لتنفيذ زحوفات، أعقبه الأربعاء الماضي الإعلان عن إطلاق صاروخ من ذات النوع على تجمعات عسكرية يمنية في المنطقة نفسها.

وينفذ تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.