نجاة شابين من الموت بأعجوبة في حادث احتراق مركبة بالمدينة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة: نجا شابان بأعجوبة من حادث مركبتين احترقت إحداهما في منطقة المدينة المنورة. ووقع الحادث في شارع السلام النازل بالمدينة المنورة، فيما أسهمت شجاعة حارس أمن في إنقاذ قائد مركبة قبل احتراقها. Advertisements وانتشل رجل الأمن، قائد المركبة وهي تحترق ليأتي الحريق على المركبة بعد دقيقة من انتشاله من داخلها.

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