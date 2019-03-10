انت الان تتابع رسالة من الجيش الجزائري للشعب: ننتمي لوطن واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الجيش الجزائري

وجه الجيش الجزائري رسالة إلى الشعب أشار فيها إلى توحد رؤيتهما لمستقبل البلاد، وذلك بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المعارضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، إذ جاء في افتتاحية العدد الأخير لمجلة الجيش أمس، أن القوات المسلحة أشارت إلى ضرورة تعزيز الروابط بين الجيش والشعب «المتشبع بالوعي الوطني»، ونقلت عن نائب وزير الدفاع، رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق أحمد قايد صالح، قوله إن الشعب «جدير بتحمل رسالة أسلافه وتحمل مسؤولية حفظ أمانتهم من بعدهم»، وفقًا لروسيا اليوم.

وأشارت الافتتاحية إلى «مدى تماسك الشعب مع جيشه وتلاحمهما وترابط مصيرهما وتوحد رؤيتهما للمستقبل، لأن كلاهما ينتميان إلى وطن واحد لا بديل عنه». وأكد الجيش أن «للأمم والشعوب محطات تاريخية تحفظ بين طياتها بطولات خالدة، حيث تنير دربها نحو المستقبل بخطى ثابتة وتحصنها من الوقوع في كل ما قد

Advertisements