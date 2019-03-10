شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تطرح «نظارة للواقع المعزز» منتصف 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تسريب جديد أنه من المتوقع أن تُطلق شركة «أبل» نظارة للواقع المعزز منتصف عام 2020، تأكيداً للشائعات التي تناولت الحديث عن أن الشركة تعمل على نظارة من هذا النوع منذ عام 2017.
وتوقع المحلل البارز مينج-تشي كو، والمعروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بأخبار شركة «أبل»، أن تبدأ الشركة الجولة الأولى من تصنيع النظارة التي توضع على الرأس قبل نهاية عام 2019 الحالي.
وقال كو: «إن نظارات «أبل» للواقع المعزز (الجيل الأول)، لن تعمل إلا كشاشة عرض، وسوف تعتمد في عمليات المعالجة على هاتف «آيفون» يقترن بها، بما في ذلك مشاهدة الصور، وتوفير اتصال بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الموقع؛ مثل «نظام تحديد المواقع العالمي»؛ (GPS)». ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم توصيل النظارة بالهاتف سلكياً أو لاسلكياً.
ويُعتقد أن إطلاق نظارة تعتمد على هواتف «آيفون» للعمل سيجعلها أخف وزناً بدرجة كبيرة، على الأقل، مقارنة بنظارات الواقع الافتراضي الحالية، التي أصبح عدد منها مستقلاً كلياً، ولا يحتاج إلى أي حاسب أو هاتف يتصل به، ويجعلها أشبه بنظارات الواقع الافتراضي؛ مثل «دي دريم» من «جوجل»، التي تحتاج إلى وضع هاتف داخلها للعمل.
كانت هذه تفاصيل خبر «أبل» تطرح «نظارة للواقع المعزز» منتصف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.