«أبل» تطرح «نظارة للواقع المعزز» منتصف 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تسريب جديد أنه من المتوقع أن تُطلق شركة «أبل» نظارة للواقع المعزز منتصف عام 2020، تأكيداً للشائعات التي تناولت الحديث عن أن الشركة تعمل على نظارة من هذا النوع منذ عام 2017.

وتوقع المحلل البارز مينج-تشي كو، والمعروف بتسريباته الدقيقة فيما يتعلق بأخبار شركة «أبل»، أن تبدأ الشركة الجولة الأولى من تصنيع النظارة التي توضع على الرأس قبل نهاية عام 2019 الحالي.

وقال كو: «إن نظارات «أبل» للواقع المعزز (الجيل الأول)، لن تعمل إلا كشاشة عرض، وسوف تعتمد في عمليات المعالجة على هاتف «آيفون» يقترن بها، بما في ذلك مشاهدة الصور، وتوفير اتصال بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الموقع؛ مثل «نظام تحديد المواقع العالمي»؛ (GPS)». ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم توصيل النظارة بالهاتف سلكياً أو لاسلكياً.

ويُعتقد أن إطلاق نظارة تعتمد على هواتف «آيفون» للعمل سيجعلها أخف وزناً بدرجة كبيرة، على الأقل، مقارنة بنظارات الواقع الافتراضي الحالية، التي أصبح عدد منها مستقلاً كلياً، ولا يحتاج إلى أي حاسب أو هاتف يتصل به، ويجعلها أشبه بنظارات الواقع الافتراضي؛ مثل «دي دريم» من «جوجل»، التي تحتاج إلى وضع هاتف داخلها للعمل.