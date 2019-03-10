تصعيد حوثي في الحديدة يجهض اتفاق السويد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

تجددت الاشتباكات على نحو عنيف في مدينة الحديدة الساحلية، على البحر الأحمر، يوم أمس، بعد هجمات شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع لقوات الشرعية ومنشآت مدنية، بما ينذر بتوسع المواجهات بين الجانبين، في وقت تجمد الحراك الأممي المتصل بجهود تنفيذ اتفاق السويد حول انسحاب الانقلابين من المدينة وموانئها.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي، ارتكبت 65 خرقاً لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال 24 ساعة.

وذكر التحالف، أن الخروق الحوثية، شملت الرماية بمختلف الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا.

وأسفرت الخروق، عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين، واحتراق مصنعا ومحال تجارية في مجمع ثابت التجاري في الحديدة.

ووضعت قوات الشرعية في حالة استنفار، بينما تصدت قوات ألوية العمالقة لهجوم الميليشيات، منذ مساء أمس الأول الجمعة، على مواقع الجيش في مناطق 7 يوليو وشارع الخمسين وسوق الحلقة وحتى مبنى المنطقة العسكرية الخامسة، شمال شرقي مدينة الحديدة، حسب موقع «سبتمبر نت» الإخباري، الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية.

وأكدت مصادر متطابقة سقوط عدد من القتلى الحوثيين خلف معسكر الدفاع الساحلي، جراء الاشتباكات مع قوات ألوية العمالقة.

وكثفت الميليشيات من قصفها المدفعي العنيف على مناطق أحياء الشهداء وزايد والسلخانة وغُليل وحي القلعة بالمدينة.

وأفاد سكان محليون، بأن شظايا القذائف والعيارات النارية، وصلت إلى منازلهم في هذه الأحياء، فيما سقطت قذائف مدفعية هاون في مناطق الهنود وغليل وشارع صنعاء؛ حيث تقصف الميليشيات بمنصات هاوزر وهاونات من وسط وغرب وشمال شرقي مدينة الحديدة باتجاه مناطق وجود قوات الشرعية.

كما تصدت قوات المقاومة المشتركة لهجمات مكثفة شنتها ميليشيات الحوثي على مواقعها في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا وشرقي مدينة الدريهمي.

وحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، جددت ميليشيات الحوثي قصفها، واستهدفت مواقع قوات العمالقة شرقي مديرية حيس بمختلف الأسلحة والقذائف المدفعية.

وتواصل ميليشيات الحوثي، قصف واستهداف الأحياء السكنية، ومنازل المواطنين بشكل عشوائي وهستيري مخلفة سقوط شهداء وجرحى مدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

وتعرضت امرأة لإصابة بالغة بسبب قصف ميليشيات الحوثي على منازل المواطنين والأحياء السكنية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأفادت مصادر محلية في حيس، بأن الميليشيات، قصفت المدينة بقذائف الهاون، وأدى ذلك القصف إلى إصابة امرأة بشظايا تم نقلها إلى مستشفى حيس لتلقي العلاج.