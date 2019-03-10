تشييع شهيدين في الضفة والقطاع عقب غارات على غزة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شيّع الفلسطينيون أمس السبت، في الضفة الغربية المحتلة، جثمان فتاة قضت بنيران الاحتلال في يناير الماضي واحتجزت «إسرائيل» جثتها لأكثر من شهر، كما شيّع جثمان شهيد في قطاع غزة، الذي تصاعدت وتيرة إطلاق البالونات الحارقة منه أمس نحو مستوطنات علاف غزة، وشنت «اسرائيل» غارات على مواقع لحماس في القطاع، وتعرضت قوارب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة لإطلاق نار، في وقت احتجز رعاة أغنام وناشطين في الأغوار، وأجبرت سلطات الاحتلال أسرتين مقدسيتين على هدم منزليهما.

وشيّعت الشهيدة سماح مبارك (16 عاماً) في مدينة البيرة بالضفة، غداة تسليم سلطات الاحتلال جثمانها إلى ذويها، عند معسكر«إسرائيلي» قريب من مدينة رام الله. وشارك في التشييع مئات الفلسطينيين، فيما لف الجثمان بالعلم الفلسطيني. واستشهدت مبارك أواخر يناير برصاص جيش الاحتلال عند حاجز شرق مدينة القدس، وزعم الجيش أنها حاولت تنفيذ عملية طعن.

وتفيد مؤسسات حقوقية فلسطينية، أن «إسرائيل» تحتجز منذ 2015 جثث 39 فلسطينياً، ضمنهم شابان استشهدا الأسبوع الماضي.

وفي غزة شيّعت جماهير غفيرة ظهر أمس ، جثمان الشهيد تامر خالد عرفات الذي ارتقى الجمعة، إثر إصابته برصاص الاحتلال شرق محافظة رفح .

وتصاعدت، أمس ، وتيرة إطلاق البالونات المشتعلة والمتفجرة من غزة، باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، واضطرت قوات الاحتلال لإخلاء متنزّهين داخل منطقة حرجية في إحدى المستوطنات، بعد العثور على جسم مشبوه، يبدو أنه سقط بواسطة بالون. وقالت مصادر إعلامية «إسرائيلية» أن الوضع يزداد توتراً في محيط القطاع ، مع تصاعد عمليات إطلاق البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات «غلاف غزة».

وكانت طائرات «إسرائيلية» قصفت الجمعة، أهدافاً في شمال وجنوب القطاع ، قالت إنها لحماس.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن القصف جاء رداً على إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه جنوب فلسطين المحتلة 1948، وأضاف أن جيش الاحتلال ينظر بخطورة كبيرة إلى أي محاولة لإيذاء المستوطنين،وحمّل حماس المسؤولية.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن الغارات تسببت بأضرار مادية دون وقوع إصابات.

وذكرت المصادر أن زوارق الصيادين الفلسطينيين في بحر شمال غزة، تعرضت لإطلاق نار كثيف من قبل البحرية «الإسرائيلية»، مما اضطر الصيادين إلى العودة إلى الشاطئ.

وفي الضفة الغربية أجبرت قوات الاحتلال أسرة الجعابيص المقدسية، أمس ،على هدم منزلها ذاتياً في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص والبناء غير القانوني. كما هدمت عائلة عطا الله عليوات، منزلها في بلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

كما احتجزت قوات الاحتلال أمس ، 4 رعاة أغنام وناشطي سلام، خلال رعيهم الماشية في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية. وقال المنسق الميداني للمنطقة عمر فقها، إن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز أربعة رعاة هم الأشقاء: مراد وأحمد وبركات وحسين أبو محسن، حيث كانوا يرعون أغنامهم في الفارسية برفقة اثنين من المتضامنين من منظمة السلام الآن، حيث قام المستوطنون بمطاردتهم ثم تدخلت قوات الاحتلال واحتجزتهم.

(وكالات)