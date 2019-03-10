هدوء في الجزائر.. وعطلة مبكرة للجامعات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجزائر يوم أمس السبت، هدوءاً مشوباً بالحذر، حيث لم تشهد أي من المدن خروج تظاهرات مناهضة للولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما نفت الشرطة سقوط أي وفيات في صفوفها في مظاهرات أمس الأول الجمعة، في وقت قررت وزارة التعليم العالي والجامعات، تقديم موعد عطلة الربيع 10 أيام، لتبدأ اليوم الأحد، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى كبح مظاهرات الطلاب التي تضاف إلى الاحتجاجات الأخيرة.

وجاء رد المديرية العامة للأمن الوطني، عقب أنباء تم تداولها على شبكات التوصل الاجتماعي، تفيد بوفاة شرطي بالعاصمة وإصابة ثانٍ بجراح خطيرة.

وأضاف بيان للشرطة: «تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني عدم تسجيل أي حالة وفاة ماعدا إصابات متفاوتة في صفوف رجال الشرطة».

وأوضحت الشرطة أن تدخل أفرادها «مكّن من توقيف 195 شخصاً، محل تحقيقات معمقة حالياً، إلى جانب تسجيل 112 إصابة في صفوفها ويتم التكفل بهم حالياً على مستوى مصحات تابعة للأمن الوطني».

وفي ساعة متأخرة من ليلة الجمعة زار وزير الداخلية، نور الدين بدوي، المصابين من أفراد الشرطة بمصحة الأمن الوطني .

وقررت وزارة التعليم العالي والجامعات، تقديم موعد عطلة الربيع 10 أيام، لتبدأ اليوم الأحد، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى كبح مظاهرات الطلاب التي تضاف إلى الاحتجاجات الأخيرة. ويعد طلاب الجامعات عصب المظاهرات الشعبية، وقد أسهمت الساحات داخل الجامعات في إعطاء الاحتجاجات زخماً كبيراً.

في سياق متصل، تعرّض «المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية»، أقدم متاحف الجزائر، ل«عمليات تخريب» و«سرقة» و«إضرام نيران في بعض المكاتب»، على هامش التظاهرات المناهضة للولاية الخامسة لبوتفليقة، بحسب ما أعلنت أمس وزارة الثقافة.

والمتحف الذي تم تدشينه عام 1897 إبان فترة الاستعمار الفرنسي، هو أحد أقدم المتاحف في إفريقيا ويغطي حقبة تمتد على 2500 عام من تاريخ الفن في الجزائر.

وفي بيان نددت الوزارة باستغلال«جناة»، لمسيرات سلمية جرت في وسط العاصمة، «ليقوموا بجريمتهم النكراء في حق الموروث الثقافي الوطني، والمساس بمتحف يغطي فترات مهمة من تاريخ الشعب الجزائري».

وأعلنت الوزارة تعرّض بعض أجنحة المتحف ل«عمليات تخريب»، و«سرقة عدد من مقتنياته، بعد إضرام النيران في بعض المكاتب الإدارية وإتلاف وثائق وسجلات». وأوضحت أن «مصالح الحماية المدنية» تدخّلت بسرعة و«حالت دون امتداد ألسنة النيران لأجنحة العرض»، مضيفة أن فرق الأمن الوطني قد نجحت في «استعادة سيف يعود لفترة المقاومة الشعبية».

وأضاف بيان الوزارة، أن مصالح الأمن «تواصل تحرّياتها للتعرف على الجناة»، وأن وزير الثقافة عز الدين ميهوبي قد «تفقّد المتحف وعاين الأضرار التي لحقت به»، مؤكدة اتّخاذ «إجراءات إضافية لتعزيز الحماية والأمن». (وكالات)