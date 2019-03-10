إنزال أسلحة لمقاومة حجور والقبائل تنفض عن الحوثيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنعاء: ”الخليج 365”

نفذت قوات التحالف العربي، ثامنة عملية إنزال لقبائل حجور التي تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر محلية إن الإنزال الجديد، تضمن كمية ضخمة من الأسلحة النوعية والذخائر المتنوعة والأدوية، وسط استهداف جوي مستمر لتعزيزات الحوثيين في المنطقة، فيما واصلت الميليشيات، عمليات التنكيل بالسكان وأقدمت على إعدام أحد المشايخ الذين تعاهدوا على القتال، فيما أكدت مصادر قبلية تفكك تحالفات الحوثيين مع قبائل مجاورة لحجور.

وتواصل مقاتلات التحالف العربي، استهداف تحركات وتعزيزات ميليشيات الحوثي.

وقال مصدر ميداني: «إن مقاتلات التحالف العربي، استهدفت بعدة غارات تعزيزات لميليشيات الحوثي في أماكن متفرقة من مديرية كشر».

وأضاف المصدر أن الغارات طالت تعزيزات تتضمن أطقم وآليات للميليشيات شرق وجنوبي مديرية كشر.

وذكر المصدر أن الغارات، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات ، إضافة إلى تدمير أطقم وآليات محملة بالأسلحة والذخائر والمقاتلين.

وأشارت مصادر محلية إلى أن ميليشيات الحوثي، أقدمت، أمس، على ارتكاب جريمة وحشية بإعدام رئيس فرع المؤتمر الوطني في مديرية كشر الشيخ محمد العمري ونجله، أمام زوجته وأسرته داخل منزله بمديرية كشر.

وأضافت المصادر أن الشيخ العمري، أحد مشايخ حجور الأربعة الذين تعاهدوا قبل أيام على القتال ضد الميليشيات الحوثية العدوانية حتى النصر أو الشهادة.

ونفذت الميليشيات منذ اقتحامها منطقة العبيسة، إعدامات وحشية بحق مواطنين بينهم رجل ،بعد اقتحام منازلهم في قرى وسوق العبيسة.

وكشفت مصادر قبلية مطلعة عن انشقاق ثلاثة من أبرز الوجاهات القبلية في قبيلة «بني هشهش» الموالية للحوثيين، وانضمامهم إلى صفوف قبائل حجور.

وأكدت المصادر في تصريحات ل«الخليج»، أن انشقاق ثلاثة من وجاهات قبيلة «بني هشهش» الموالية للحوثيين، والتي تشارك في المواجهات المسلحة إلى جانب الميليشيات الانقلابية، تزامن مع انشقاق القيادي الحوثي محسن قرفط ريبان، الذي كلف بمهمة تسهيل اقتحام منطقة «ريبان»، مشيرة إلى أن تكرار تصاعد حالات الانشقاق يكشف عن تفكك وشيك لتحالفات الحوثيين مع بعض القبائل المحيطة بمديرية «حجور».

ولفتت إلى أن الأعراف القبلية، أسهمت بدور محوري في تراجع العديد من الوجاهات القبلية الموالية للحوثيين عن المشاركة في القتال ضد قبائل «حجور»، وإعلان الانشقاق عن ميليشيات الحوثي.

وكشفت المصادر عن انشقاقات وشيكة مرتقبة خلال الأيام القادمة لعدد من المشايخ والوجاهات الموالية للحوثيين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن ستة من هؤلاء تواصلوا مع مشايخ من قبائل «حجور»، وأشعروهم باعتزامهم الانشقاق عن الميليشيات الإيرانية والانضمام لصفوف المقاومة القبلية.