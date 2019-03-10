«خارج السياق».. العقل يتحرر من سطوة الأفكار

الاهتمام بدور بعض وسائل الإعلام الأكثر انتشاراً في العالم في نشر الأخبار الكاذبة يتزايد، لا مراء في هذا، والأكثر إثارة للاهتمام ليس هو اكتشاف خبر كاذب هنا أو هناك، بل هو ملاحظة أن معظم من يتحكمون في اتجاهات الرأي العام العالمي في وسائل الإعلام، يقدمون أخبارهم وأفكارهم على أنها هي الحقيقة، ولا شيء غيرها يستحق الوقوف عنده.

لقد استطاع هؤلاء ولسنوات عديدة، ومنذ بداية ما يمكن تسميته تغوّل الإعلام في نهايات القرن العشرين الماضي، أن يسيطروا بشكل مؤكد على ما نسمعه وما نراه وأحياناً ما نفكر فيه حول قضية ما، وكأنهم استطاعوا سجننا جميعاً داخل غرفة محكمة لا يتردد فيها إلاّ صدى ما يقولونه هم فقط.

«خارج السياق»، هو الشعار الذي يرفعه بينالي الشارقة الرابع عشر، وهو يشكل دعوة للتفكير في الخروج مما يُعرف بغرفة الصدى، أو على الأقل إحداث ما يكفي من الصدى الفني والثقافي، بحيث تنهض الحقيقة الأخرى التي لا تسمح غرفة الصدى وسياقاتها المزيفة غالباً بوجودها.

يمكن القول إذاً دون تردد، إن «غرفة الصدى» هي تعبير عن عالم أولئك الذين يتحكمون في الإعلام وفي صناعة الأفكار، وأن الخروج من سياقاتها هو ميزة الذين يريدون أن يقاوموا ليبصروا الحقيقة دون تزييف، وكما هي في ذاتها وتركيبتها وأسبابها، وبعيداً عن النمطية التي تُصنع بها.

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إن وعي القائمين على البينالي، بالأزمة المفاهيمية التي يحدثها تغييب الحقائق، ونشر الزيف والرؤية الأحادية، يشكل تجلياً حقيقياً لدور الفن في تحرير العقل البشري من سطوة الأفكار التي تكتنفه، فتح الفضاء الحر أمامه، بغية إدراك الحقيقة بأدواته، والتماهي مع إسقاطاتها وترسيماتها على الواقع الذي يراه مباشرة أمامه.

ففي المعرض الذي تقيمه زوي بت، سنجد تحدياً حقيقياً لحجرة الصدى من خلال القرع الحاد على جدرانها، والأعمال الفنية المقدمة في هذا المعرض تأتي تحت مسمى «رحلة تتخطى المسار» وتتبنّى جميعها تقريباً فكرة أن غرفة الصدى، ليست لها أسطح كافية من أجل أن يظهر الصدى، وأن الفنانين لا بد أن ينوعوا في أعمالهم كي يحدثوا أكبر قدر من التوعية بالحقائق المتجاهلة.

ويكرر القيّم عمر خليف، نفس السياقات المقاومة للنمطية واجترار الفكرة المصنوعة من قبل المتحكمين في «الغرفة»، حين يظهر في المعرض الذي يقيمه تحت عنوان لافت هو «صياغات لزمن جديد»، وكأنه مشغول بالخروج من أفكار الزمن الحالي، وتصنيفاته للفن وللإنسان وللعلاقة بينهما، ولفكرة صناعة الرأي العام من خلال ذلك.

وفي سياق لا يبتعد عن ذلك تخرج القيّمة كلير تانكونس، عبر معرضها المعنون ب«ابحث عني فيما تراه» من فضاء «الغرفة» المتحكم، فتقرع على أذهان الناس داخلها، ولا تهتم أبداً بما تفرضه من هيمنة، طالما هي تحدث الناس عن هجرات البشر، وعن الانزياحات التي يخلفها كل ذلك في الوعي، وعن حالة الحنين التي تستتبع كل ذلك، وتؤدي إلى التفكير بشكل مغاير عمّا قيل لنا بشأن تلك الهجرات وتواريخها.

يمكن القول إجمالاً إن بينالي الشارقة الرابع عشر، طرح قضية اللحظة المعاصرة حين اتخذ شعاره «خارج السياق»، فواقع اختفاء الحقائق تحت وقع أصوات عالية لحقائق مصطنعة من طرف قوى الإعلام المهيمنة، يجعل من البشر أسرى في عالم لا يمثلهم، ويفصلهم بشكل كارثي عن بعضهم البعض، لقد نجح البينالي في دورته الحالية في إعادة جسر المسافة بيننا كبشر، من خلال البحث الجاد عن الحقيقة، ولا شيء غيرها.