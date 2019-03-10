الاتحاد الأوروبي يعرض تأجيل «بريكست» إلى مطلع يوليو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة شروطاً لتأجيل محتمل لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، وإمكانية العودة إلى صيغة سابقة «لشبكة الأمان» الواردة في اتفاق بريكست، لتصبح غير مقتصرة فقط على إيرلندا الشمالية.

فقد أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الإعلامية الألمانية الصادرة أمس السبت، أن «تاريخ الخروج يمكن تأجيله بضعة أسابيع من نهاية مارس/‏ آذار إلى مطلع يوليو/‏ تموز، كحد أقصى». وتمثلت الشروط التي أعلنها السياسي الإيطالي في أن تقدم بريطانيا سبباً للتأجيل؛ حيث قال: «في كل الأحوال، يتعين على البريطانيين أن يعلنوا سبباً للتأجيل، أن يعلنوا على سبيل المثال، أنهم يرغبون في استغلال هذا الوقت لإجراء انتخابات جديدة أو استفتاء جديد».

وقال تاجاني، إن المهم هو «تجنب الخطأ الأكبر، وهو الخروج الفوضوي لبريطانيا دون قواعد تعاقدية»، وحذر من أن هذا سيكون «كارثة للاقتصاد البريطاني ومضراً أيضاً بالنسبة لنا». في الوقت نفسه، اتسم موقف تاجاني بعدم الاستعداد للتوصل إلى حل توافقي فيما يتعلق بنص اتفاق الخروج؛ حيث قال: «من غير الممكن تماماً أن يتم تغيير محتوى اتفاق الخروج، كما لا يمكن ذلك أبداً في مسألة إيرلندا الشمالية».

يذكر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعتزم إعادة طرح اتفاق الخروج من التكتل للتصويت في البرلمان البريطاني بعد غد الثلاثاء، وفي حال فشل تمرير الاتفاق مرة أخرى، ستطرح ماي الخروج بدون اتفاق للتصويت الأربعاء المقبل، وإذا فشل تمرير هذا الإجراء، فسينظر أعضاء البرلمان الخميس المقبل فيما إذا كان يتعين على لندن أن تقدم طلباً لتأجيل بريكست.

يأتي البند المتعلق بما يعرف ب «شبكة الأمان» على رأس النقاط الخلافية بين لندن وبروكسل، وهو البند الذي يضمن استمرار فتح الحدود بين إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وينص البند على بقاء بريطانيا ككل ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، إلى حين حل المشكلة، وطالبت ماي الاتحاد الأوروبي الجمعة بتقديم تنازلات.

من جهته كتب ميشال بارنييه المفاوض الأوروبي في بريكست في تغريدة، إثر اجتماع مع سفراء الدول ال27 في بروكسل: «يتعهد الاتحاد الأوروبي بإعطاء المملكة المتحدة إمكانية مغادرة المنطقة الجمركية الموحدة بشكل أحادي».

وعاد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، وأوضح أنه كان يقصد الكلام عن «بريطانيا وليس المملكة المتحدة».

و«المنطقة الجمركية الموحدة» بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هي أحد العناصر الأساسية في آلية حل الملاذ الأخير الوارد في اتفاق بريكست، لضمان ألاّ تكون هناك عودة إلى حدود فعلية بين الإيرلنديتين بعد بريكست.

وإذا كان بإمكان بريطانيا الخروج بشكل أحادي، حسب عرض بارنييه، «فإن العناصر الأخرى في شبكة الأمان (باكستوب) يجب أن تبقى لتجنب حدود مشددة».

(د.ب.أ، أ.ف.ب)