محمد بن راشد يشهد حفل «السوبر ساترداي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس سباق «السوبر ساترداي» الذي أقيم على مضمار ميدان العالمي، وهو السباق العاشر ضمن سباقات كرنفال كأس دبي العالمي هذا الموسم، كما شهد السباق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وشهد السباق أيضاً الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، والشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس نادي عجمان، بجانب عدد من المسؤولين والملاك وجمهور كبير من عشاق سباقات الخيل.

وتعد سباقات «السوبر ساترداي» بمثابة البروفة الأخيرة لكأس دبي العالمي المقرر له 30 مارس/آذار الجاري، وقد تضمن السباق سبعة أشواط، أبرزها السادس المخصص للجولة الثالثة والأخيرة لكأس مكتوم للتحدي للخيول المهجنة الأصيلة.

وشهد السباق تألقاً كبيراً لخيول جودلفين حيث حققت أربعة انتصارات، وقد حظي السباق برعاية من طيران الإمارات، وبلغ مجموع جوائز الأشواط السبعة مليونين و650 ألف دولار، وخُصصت الأشواط جميعاً للخيول المهجنة الأصيلة.

وتمكن «كابيزانو» لسلطان علي، بإشراف المدرب سالم بن غدير، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا، من انتزاع الفوز بالجولة الثالثة لبطولة آل مكتوم للتحدي، وهو سباق من الفئة الأولى جري لمسافة 2000 متر بالمسار الرملي.

وفاز «كابيزانو» بالبطولة المؤهلة لكأس دبي العالمي بعدما قطع مسافة الشوط في زمن قدره 02:05:02 دقيقة وبفارق 9.5 طول عن «ثندر سنو» لجودلفين، بإشراف مدربه العالمي سعيد بن سرور وقيادة كريستوف سوميلون.

وفي الشوط السابع قدّم «دريم كاسل» لجودلفين، أداء رائعاً بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وتوج ببطولة الفئة الأولى جبل حتا لمسافة 1800 متر «ج 1 - عشبي»، محققاً بقيادة الفارس كريستوف سوميلون زمناً قدره 1:48:17 دقيقة وبفارق 1.25 طول.

وفي الشوط الأول، نجح الجواد «درافتد» لمزرعة ميستي هولو، بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس باتريك دوبس في انتزاع لقب «بطولة مهب الشمال» المخصص للخيول المهجنة «جروب 3» لمسافة 1200 متراً «رملي»، بقطعه خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ 1:11:66 دقيقة وبفارق رقبة.

وفي الشوط الثاني، فرضت المهرة «ديفاين إيميدج» لجودلفين، بقيادة الفارس بريت دويل وإشراف المدرب شارلي أبلبي، نفسها كواحدة من أسرع المهرات على المضامير الرملية، وانتزعت بطولة البستكية في الشوط المخصص للخيول المهجنة «قوائم» لمسافة 1900 متر، في زمن بلغ 1:59:07 دقيقة وبفارق كبير بلغ 7.25 طول.

وتواصلت انتصارات جودلفين في الشوط الثالث، وكان الفوز من نصيب «بلو بوينت» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، حيث حسم الفوز ببطولة ند الشبا تيرف للسرعة، التي خصصت للخيول المهجنة لمسافة 1200 متر «عشبي»، وذلك بعد أن قطع «بلو بوينت» خط النهاية بزمن بلغ 1:10:15 دقيقة وبفارق 3 أطوال.

وحلق المهر «أولد بيرشان» لجودلفين ببطولة دبي مدينة الذهب في الشوط الخامس، قاطعاً مسافة السباق المقررة 2410 متراً في زمن قدره 2:32:68 دقيقة وبفارق سنتيمترات قليلة، عن «ريسنج هيستوري» لجودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور.

وبإشراف أبلبي وقيادة الفارس وليام بيوك، قدم «أولد بيرشان» عرضاً طيباً وأتي من الخلف في الأمتار الأخيرة وتوج باللقب، ليتأهل للمشاركة في بطولة دبي شيماء كلاسيك في أمسية كأس دبي العالمي.

وتمكن الجواد «منتزه» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف دووج واتسون، من الفوز ببطولة برج نهار في الشوط الرابع الذي جرى للخيول المهجنة من الفئة الثالثة «رملي» لمسافة 1600 متر.

وقاد الفارس جيم كرولي «منتزه» لتحقيق فوز رائع بهذه البطولة، بعدما انقض على المقدمة منذ بداية السباق وحتى نهايته، قاطعاً مسافة الشوط في زمن قياسي بلغ 1:34:99 دقيقة وبفارق هائل بلغ 10 أطوال.