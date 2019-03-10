429 مليوناً لتطوير البنية التحتية في مدينة محمد بن زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» والشركاء الاستراتيجيين عدداً من مشاريع تطوير وإنشاء البنية التحتية السكنية والطرق الداخلية والإنارة وأعمال شبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، ومياه الشرب، وشبكات اتصالات وكهرباء بتكلفة نحو 429 مليون درهم في الأحواض Z 17، Z 19، Z 20، Z 26، Z35.

وأوضحت البلدية أنه تبلغ مساحة مشروع تطوير البنية التحتية في الأحواض Z 17، Z 19، Z 20، Z 26 نحو 5 كم مربع، وتتضمن أعماله، تحديث خدمات الصرف الصحي وتطوير الشبكة الكهربائية وتوفير طرق آمنة ومستدامة للمنطقة المشمولة وبما يتناسب مع خطط التطوير في إمارة أبوظبي، كما يشمل تطوير مسار الدراجات وأعمال التشجير، ويعمل في المشروع الذي تبلغ تكلفته 81 مليون درهم، نحو 600 مهندس واستشاري وعامل.

وأضافت أن المشروع سيخدم 136 قطعة سكنية مستحدثة في الأحواض المذكورة يشمل تطوير شبكة المياه والكهرباء الموجودة، ومحطتي كهرباء فرعية، وشبكة صرف مياه الأمطار والصرف الصحي، وإنارة الشوارع وإنشاء طرق خدمية.

وذكرت أن مشروع حوض Z35 الذي تبلغ تكلفته نحو 280 مليون درهم، ويتضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لأراض سكنية على مساحة 1.5مليون متر مربع يشتمل على أعمال الطرق والبنية التحتية، بما في ذلك أعمال شبكات صرف مياه الأمطار، مياه الشرب، والصرف الصحي، وكلاً من شبكات الاتصالات، وإنارة الطرق، وشبكة الكهرباء مع

المحطات الفرعية لها بعدد (21) محطة.

وأشارت إلى أن المشروع يخدم 517 قطعة أرض سكنية، 4 مساجد، 3 مدارس، و28 مرفقا اجتماعيا ورياضيا، وسيوفر المشروع خدمات بنية تحتية متكاملة لقاطني المنطقة بالكامل، وروعي في التصميم تطبيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لمستخدمي الحوض، وتخطيط مساحات خضراء كافية وتوفير مسارات وممرات للدراجات الهوائية والمشاة.

ولفتت البلدية أن مشروع الإنارة يكلف نحو 68 مليون درهم، وتبلغ مساحته 28 كيلومتراً، ويتضمن إنشاء شبكة إنارة للطرق الداخلية بمدينة محمد بن زايد، وتشمل أعماله توريد وتركيب أعمدة إنارة مع وحدات الإنارة لعدد 4434 عموداً، وأعمال خرسانة لعدد (4434) قاعدة لأعمدة الإنارة، أعمال خرسانة للعبارات، وكابلات كهرباء، مع صناديق سحب، وغرف تحكم.