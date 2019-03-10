محطة الفرجان في «مسار 2020» تكتسي حلتها الخارجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 70% من مجمل أعمال مشروع (مسار 2020) لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي لموقع معرض إكسبو 2020، الذي يبدأ من محطة نخيل هاربر آند تاور، ويمتدّ بطول 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومتر تحت مستوى سطح الأرض، فيما تجاوزت نسبة إنجاز أعمال مسارات السكة الحديدية 80%، كما تراوحت نسبة إنجاز أعمال محطات مشروع مسار 2020 من 50 إلى 60%.

جاء ذلك خلال تفقده سير العمل في عدد من محطات المشروع، شملت محطة إكسبو، ومحطة منطقة (الفرجان)، ومحطة نخيل هاربر آند تاور، استمع خلاله لشرح من عبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات، وعبدالرضا أبوالحسن مدير الإدارة التنفيذي لإدارة تخطيط وتطوير مشاريع القطارات، عن سير العمل في المشروع، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11.8 كيلومتر من الجسور العلوية في المشروع.

واطلع الطاير على سير العمل في محطة إكسبو، التي تعتبر إحدى المحطات الرئيسية في المشروع، وتخدم ملايين الزوار، بوصفها تمثّل نقطة ارتباط مع موقع إكسبو، وطوّرت المحطة بطريقة مدروسة؛ لضمان سهولة وفعالية العمليات في كل الأوقات، حيث تتكون من عدة مستويات، هي المستوى الأرضي والميزانين ومستوى الالتقاء ومستوى منصة القطار، وتخدم المحطة موقع معرض إكسبو 2020 والمناطق المحيطة بها، حيث يحدها من جهة الغرب إكسبو فيلج وإكسبو مول، ومن جهة الشرق معرض إكسبو.

ويمثل الممر الوسطي على مستوى منطقة الالتقاء منطقة الربط الرئيسية للمشاة بين الجانبين، وصمم ليستوعب حجم الركاب المتوقع خلال فترة المعرض عام 2020، وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 522 ألف راكب في اليوم الواحد في الاتجاهين، بمعدل 29 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين،

وصُممت محطة إكسبو 2020 لتشبه الطائرات التي تعد أحد أعظم الابتكارات في التاريخ، وهي مستوحاة من شكل أجنحة الطائرة لترمز إلى الابتكار والتقدّم.

وبلغت نسبة الإنجاز في محطة إكسبو أكثر من 50%، حيث تم الانتهاء من 90% من أعمال تركيب الهيكل المعدني للمحطة، وجارٍ العمل على تركيب الهيكل المعدني لمظلة محطة إكسبو، الذي يتخذ شكل الأجنحة، وبلغت نسبة إنجاز الأعمال الكهروميكانيكية أكثر من 30%.

كما تفقد الطاير سير العمل في محطة منطقة (الفرجان) التي اكتست حُلتها النهائية في الشكل الخارجي؛ حيث انتهت الشركة المنفذة من أعمال تركيب الهيكل المعدني وتكسية سقف المحطة (Roof Cladding)، وبلغت نسبة الإنجاز في المحطة قرابة 57%، وتجاوزت نسبة إنجاز الأعمال الكهروميكانيكية 25%، وبدأت الشركة في أعمال التشطيبات المعمارية لبهو المحطة، كما تفقد الطاير سير العمل في محطة نخيل هاربر آند تاور، وبلغت نسبة الإنجاز فيها أكثر من 50%.

وأعرب الطاير عن ارتياحه لسير العمل في مشروع مسار 2020؛ حيث يتم تنفيذه وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، حيث بدأت عربات مترو دبي الجديدة بالوصول لإمارة دبي في أغسطس/ آب 2018، وتم الانتهاء من أعمال الجسور العلوية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ومن المتوقع الانتهاء من جميع أعمال السكة الحديدية في (مسار 2020) في شهر مايو/ أيار في عام 2019، وستبدأ الهيئة التشغيل التجريبي للمترو في شهر فبراير/ شباط في عام 2020.