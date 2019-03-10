معركة المركز الأوروبي بين أرسنال واليونايتد اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يخوض مانشستر يونايتد مباراة جديدة لتأكيد عودته القوية إلى المنافسة المحلية والأوروبية بعد سلسلة من النتائج المميزة مؤخراً، وذلك عندما يحل ضيفاً على أرسنال.

ويحتل اليونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال، في حين يحتل أرسنال المركز السادس برصيد 56 نقطة، لذلك فإن أي تعثر للثلاثي سيكون مكلفاً.

وسيكون أمام النرويجي أولي سولسكاير مدرب اليونايتد أمام فرصة تاريخية لمعادلة الرقم التاريخي للسير أليكس فيرجسون، والخاص بعدد الانتصارات المتوالية لليونايتد خارج ملعبه في الدوري.

حقق مانشستر يونايتد تحت قيادة سولسكاير ستة انتصارات متوالية خارج ملعبه، وأصبح على بعد انتصار واحد لمعادلة رقم فيرجسون، والذي كان قد فاز في 7 مباريات متوالية خارج ملعبه خلال الفترة من إبريل/ نيسان إلى أغسطس/ آب 1993.

على خط آخر، واصلت الصحافة البريطانية اهتمامها بالفوز الدراماتيكي لمانشستر يونايتد على باريس سان جيرمان في إياب الدور ال 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وكشفت أن سر فك المهاجم البلجيكي روملو لوكاكو لصيامه عن التسجيل (9 مباريات بلا أهداف) هو حمية خاصة لخفض الكتلة العضلية، واستبدل لوكاكو طبق «الباستا» الكبير قبل آخر 3 مباريات بطبق «أومليت» ونجح في التسجيل مرتين أمام كريستال بالاس وأمام ساوثمبتون ثم أمام سان جيرمان.

أرسنال غريم اليونايتد اليوم ليس بحاجة للتذكير بالمهاجم البلجيكي الذي صنع هدفين في مباراة الفوز عليه في كأس الاتحاد ( 3-1) في يناير/ كانون الثاني وعلق سولسكاير مدرب اليونايتد: «نحن نحتاج لروملو في منطقة الجزاء، شراكته مع راشفورد كانت رائعة أمام سان جيرمان، أعتقد أنهما يرعبان أي دفاع».

ذراع المدرب سولسكاير الأيمن، ميك فيلان، مساعد سير أليكس فيرجسون على مدى 5 سنوات، لعب هو الآخر دوراً في صحوة اليونايتد وغرد فيلان قبل الفوز على سان جيرمان: «أتذكر أن هذا الفريق الكبير قلب الخسارة لفوز في الماضي» ثم غرد بعدها: «تلقيت 180 مكالمة، لا أفهم لم هذه الضجة؟ البعض منا كان هنا سابقاً» مرفقة بصورتين إحداهما له مع المدرب وأخرى شخصية كارتونية تشير للافتة كتب عليها: «فقط للأساطير».

ويعلق ايريك ستيلز الذي شغل منصب مدرب الحراس في عهد فيرجسون: «ميك يجيد التعامل مع الآخرين ويرسم البسمة على الوجوه ويوحد الشتات، كيف نحدد طريقة اليونايتد؟ إنها الناس ورعايتهم في الملعب وخارجه، الجميع جزء من النجاح حتى عاملة الشاي وميك من هذا النوع الذي يمازح الجميع في ملعب التمرينات ويجلس لشرب الشاي معك، ميك يلعب دائماً دوراً محورياً مع المدرب وعلاقته بسولسكاير مميزة جداً واتصل به المدرب بعد تعيينه بسرعة ليستفيد من خبرته الكبيرة».

وكان فيلان ترك اليونايتد بعد رحيل فيرجسون وتعيين ديفيد مويز وختم ستيلز: «ميك كان ليكون خطة ناجحة بعد رحيل السير، لا يمكننا تغيير الماضي لكن بمقدورنا فعل شيء للمستقبل والمدرب الحالي أعاد كل من يعرف اليونايتد من فيلان وكاريك وصولاً لماكينا ودمبسي». وكشف تقرير عن الورطة التي دخل فيها موظف زي الفريق قبل مواجهة سان جيرمان إذ فوجئ بمشاركة اللاعب الشاب ماسون جرينوود (17 عاماً) الذي نزل بديلاً لاشلي يونج، واضطر المدرب لاستخدام الشباب بعد تعرض 10 من لاعبيه للإصابة أو الإيقاف كما اضطر موظف الزي لطلب قميص من سان جيرمان ليكتب عليه رقم جرينوود لكن الكاميرات رصدت شعار النادي الفرنسي في سواد الرقم على ظهر اللاعب الشاب، ولدى الجار سيتي، حصد المدرب جوارديولا جائزة أفضل مدرب لشهر فبراير/ شباط فيما حصد أجويرو جائزة أفضل لاعب.

أما تشيلسي، سادس الترتيب الذي سيواجه ولفرهامبتون اليوم، فقد أكد مهاجم الوسط البرازيلي - الإيطالي جورجينيو أنه ليس الابن المدلل للمدرب ساري رغم أنه اشتراه من نابولي فريق ساري السابق مقابل 57.4 مليون استرليني في يوليو الماضي. وقال جورجينيو الذي أزاح كانتي عن مكانه: «أنا لاعب عادي ولا أريد أن أكون مميزاً، علاقتي مع المدرب عادية ولا أتناول العشاء معه ولا أزوره في المنزل كل ما في الأمر أني أفهم أسلوبه وأريد أن أظهر إمكانياتي كي يعرف المشجعون سبب تفضيله لي، لست الفتى الذهبي بل أنا لاعب يساعده على تنفيذ فلسفته، يصرخ علي المدرب أحياناً كبقية اللاعبين وأحترم آراء المشجعين».

ولد جورجينيو في مدينة ساحلية صغيرة في البرازيل وفي سن صغيرة انتقل لفيرونا ومنه إلى نابولي حيث عمل مع ساري ويعلق: «المجيء لإنجلترا أسهل من رحيلي لإيطاليا، أنا أكبر سناً وأكثر خبرة ومعي العائلة الآن، في بداية مسيرتي لم أكن أملك المال لأستقل طائرة وأزور أسرتي».

ودافع جورجينيو عن مدربه ساري وقال: «جوارديولا أيضاً عانى العقبات في أول سنة مع سيتي، لماذا يجب أن يكون ساري استثناء؟».

من جهة أخرى، رفض «فيفا» الاستئناف الذي قدمه البلوز لرفع الإيقاف عاماً عن الصفقات واتهم تشيلسي عبر بيان رسمي الاتحاد الدولي لكرة القدم بالمعايير المزدوجة إذ لم يعامله كما عامل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد التي ارتكبت نفس الخروق في السابق.