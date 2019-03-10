«الاستشاري» يعتمد مشروع إنشاء «أكاديمية علوم الفضاء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع، من الفصل التشريعي التاسع، مشروعاً قانونين بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة، وإنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، إلى جانب توصياته بشأن المنطقة الحرة لمطار الشارقة والحمرية.

ترأست الجلسة خولة عبد الرحمن الملا، رئيسة المجلس الاستشاري، وحضرها الدكتور حميد بن مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور منصور محمد بن نصار، مدير عام الإدارة القانونية لمكتب سمو حاكم الشارقة، والدكتور سام دله، المستشار القانوني لجامعة الشارقة، وعدد من نواب أعضاء وعضوات مجلس شورى شباب الشارقة.

إحالة إلى اللجان

وفي بداية الجلسة أشارت رئيسة المجلس في كلمتها الافتتاحية، إلى أنه ورد إلى المجلس في 6 فبراير من عام 2019، كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بإحالة مشروع قانون لسنة 2019، بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة، ومشروع قانون لسنة 2019، بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. وحسب أحكام المادة 71 من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس في جلسته العاشرة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 11 فبراير من عام 2019، مشروعي القانونين المذكورين أعلاه، إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والإعلام، لدراستهما ونظرهما، ورفع تقريرها للمجلس، إلى جانب الاطلاع على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وقامت اللجنتان بعقد اجتماع لهذا الغرض.

مناقشات مستفيضة

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وعن مشروعي القانون قالت رئيسة المجلس: «جلستنا ستناقش باستفاضة مشروعي قانون لاثنتين من الهيئات الحكومية العلمية والأكاديمية الرائدة في الإمارة، في مجال التعليم العالي والأكاديمي.

ولأهمية أدوارهما واختصاصاتهما نضعهما على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، إنهما جامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، ومشروعي قانون لتنظيم أعمالهما واختصاصاتهما. وتعد أهدافهما في غاية الأهمية من خلال تكوين الشخصية العلمية الإنسانية، بالارتكاز إلى القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي، علاوة على تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة الدارسين في الجامعة،

وتنمية معارفهم وقدراتهم، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى، ومعاهد التعليم العليا، والهيئات العلمية العربية والأجنبية، إضافة إلى الإسهام في خدمة المجتمع من خلال تكوين الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، والإسهام في النهوض بالبرنامج الوطني للدولة في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، من خلال التعاون مع الوكلاء والمنظمات والمراكز والمراصد الفضائية والفلكية، والوكالات المحلية والإقليمية والدولية في كافة ميادين علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والمشاركة في بعثات العلوم الفضائية والفلكية، إضافة إلى دعم النشاط العلمي والبحثي للعلماء والمهنيين المتخصصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة».

دور ريادي

وبعدها ألقى الدكتور حميد مجول النعيمي كلمة أشاد فيها بجهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وحرصه الدائم على إيلاء الجامعة الأهمية الكبيرة، وتمكينها من مواصلة دورها الريادي في التعليم والتعلم، لتظل برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، منارة وإشعاعاً للعلم والمعرفة. وقدم النعيمي شرحاً متكاملاً عن الجامعة وإنجازاتها وخططها العلمية للفترة المقبلة.

كما ألقى المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، كلمة أعرب فيها عن خالص تقديره لجهود رئيسة المجلس الاستشاري، والأعضاء والعضوات، على إبداء الرأي في كافة مشروعات القوانين، مشيراً إلى أهمية رأي المجلس الاستشاري وتعديلاته على مشروعات القوانين التي تمثل رأي المجتمع.

ثم ناقش المجلس مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم جامعة الشارقة، وتلت العضوة هيام محمد الحمادي، مقررة لجنة شؤون التربية والتعليم والثقافة والإعلام والشباب في المجلس، مشروع القانون مادة تلو مادة، وبعد مناقشة صادق المجلس على مشروع القانون بإدخال عدد من التعديلات.

تعديلات

وتلا ذلك قيام المجلس بمناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، حيث صادق المجلس على مشروع القانون بإدخال عدد من التعديلات.

وانتقل المجلس إلى مناقشة مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات، حيث أقر المجلس توصياته بشأن سياسة هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية.