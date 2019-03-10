شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإيراني فى بغداد تمهيدا لزيارة حسن روحانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة العراقية بغداد، مساء السبت، تمهيدا لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني المقررة في 11مارس.

وحسب وكالة سبوتنيك الروسية، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في تصريح للوكالة، إن "وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل إلى بغداد، تمهيدا لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني".

وكانت الرئاسة الإيرانية، قد كشفت عن تفاصيل وبرنامج زيارة روحاني إلى العراق يوم الاثنين المقبل.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن رئيس المكتب الإعلامي في الرئاسة برويز إسماعيلي، قوله، إن "روحاني سيقوم، يوم الاثنين، بزيارة للعراق تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة رسمية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين"، مبينا أنه "سيجري في بغداد محادثات ثنائية مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين إيران والعراق.