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© AP Photo / Hassene Dridi
وينتمي الشريف لحركة مشروع تونس إذ نوه مرزوق في تصريحات صحفية بقرار الاستقالة التي وصفها بـ "الشجاع" معتبرا انه غير مسؤول مباشرة عن الكارثة.
وكشفت وزارة الصحة أن الوفيات يرجح أن تكون بسبب "تعفنات في الدم تسببت في هبوط الدورة الدموية"، وقد تم رفع عينات لتحديد نوعية ومصدر التعفنات.
وأعلنت الاذاعة الوطنية التونسية الليلة أن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قد قبل استقالة وزير الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر استقالة وزير الصحة التونسي على خلفية وفاة 11 رضيعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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