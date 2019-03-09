أردوغان يعيد قراءة القصيدة التي تسببت في سجنه قبل نحو 20 عاما

دبي - بواسطة محمد فارس © Umit Bektas الرئيس التركي رجب طيب أردوغانأردوغان يعيد قراءة القصيدة التي تسببت في سجنه قبل نحو 20 عاما

عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى مدينة سعود شرقي البلاد، ليلقي قصيدة كتبها الشاعر التركي، ضياء غوقلب، والتي كانت سببا في سجن أردوغان قبل نحو 20 عاما.

ألقى أردوغان قبل نحو20 سنة القصيدة التي يقول فيها الشاعر: "المآذن رماحنا، وقببنا خوذاتنا، والمساجد ثكناتنا، والمؤمنون جنودنا"، واتهم أردوغان الذي كان رئيسا لبدية اسطنبول آنذاك، بسبب هذه القصيدة بالتفريق بين الأديان ومعاداة العلمانية.

ودخل أردوغان السجن في ديسمبر سنة 1999 وخرج في مارس سنة 2000، وأسس مع رفاقه بعد ذلك حزب "العدالة والتنمية" الذي يحكم تركيا حتى الآن منذ سنة 2002.

المصدر: وكالات