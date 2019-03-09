مقتل 10 مدنيين سوريين فى انفجار لغمين من مخلفات "داعش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل 10 مدنيين سوريين، اليوم السبت، جراء انفجار لغمين من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابى، بمحافظتى حمص وحماة.

وأفادر مصدر سورى، بأن 8 مدنيين لقوا حتفهم، وأُصيب 11 آخرون فى انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى فى محيط قرية أرك، فى محافظة حمص. وأضاف المصدر، أن طفلين لقيا حتفهما، نتيجة انفجار لغمٍ آخر تركه عناصر "داعش" فى أرضٍ زراعية بقرية نجم الزهور، بمحافظة حماة.

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