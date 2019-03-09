وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، يرتبط بذكرى مشينة قد تمنعه من العودة إلى قيادة ريال مدريد.
والتقى مورينيو عقب رحيله عن ريال مدريد في عام 2013، مجددا بفلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، في عام 2017 خلال مباراة ودية بين الميرنغي والشياطين الحمر.
وقال شهود، إن مورينيو، خلال لقاء الريال واليونايتد قام بتوجيه إشارة خارجة لبيريز، وهو الأمر الذي لم يتقبله رئيس الميرنغي.
وأوضحت الصحيفة، أن إشارة مورينيو أدت إلى انهيار علاقته ببيريز، وتهدد عودته مرة أخرى إلى قيادة الفريق الملكي خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.
وكانت العلاقة متوترة في ذلك الوقت بين الناديين، بسبب تصريحات مورينيو عن رغبته في ضم الويلزي غاريث بيل من صفوف الميرنجي.
يذكر أن العديد من التقارير ربطت مورينيو في الأيام الأخيرة بالعودة إلى سانتياغو برنابيو، لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر إشارة خارجة... هكذا تعامل مورينيو مع رئيس ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.