شرطة أبوظبي تكشف عن سيارة ذكية تحدد هوية الأشخاص (فيديو)

وداء على الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على موقع "تويتر"، "أبوظبي.. أمن وسلامة: تقنيات متطورة في دراجة شرطة أبوظبي الذكية، لضبط المركبات المطلوبة في المناطق الرملية والنائية".
وتعتبر السيارة الجديدة مخصصة لمختلف التضاريس، وهي مركبة تنتمي إلى فئة "(AllTerrain Vehicle (ATV".
وتستطيع المركبة الجديدة مساعدة ضباط وأفراد الشرطة في مطاردة الأشخاص الذين قد يلجأون للهرب من خلال الطرقات الوعرة، والتي لا تستطيع سيارات الشرطة التقليدية عبورها.
وتتميز المركبة بحمل كاميرا رقمية ذات رقاقة ذكية تحدث نفسها باستمرار، حيث إنها متصلة لاسلكيا كي تتمكن من تحديد هوية أي معلومات تقوم بالتقاطها، سواء أوجه الأشخاص أو أرقام لوحات السيارات.
والمركبة الذكية الجديدة هي واحدة من أحدث ابتكارات مبادرة شهر الإمارات للابتكار (شهر فبراير).
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