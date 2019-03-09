قتلى وجرحى في تفجير بـ"منبج" السورية

منبج/ الخليج 365

وقع، السبت، تفجير غربي مدينة منبج التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، شمالي سوريا، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقالت مصار محلية، للأناضول، إن تفجيرا وقع بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لـ"ي ب ك/ بي كا كا" عند مقبرة الشيخ عقيل غربي منبج.

وأشارت المصادر إلى سقوط قتلى وجرحى جراء التفجير، دون تحديد العدد.

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ويحتل إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا" منطقة منبج منذ أغسطس/ آب 2016.

وفي يونيو/حزيران 2018، توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق "خارطة طريق" حول منبج، شمال شرقي محافظة حلب، يضمن إخراج إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.



وتطالب تركيا بتسريع عملية التحقق المشتركة من الأسماء، التي ستنضوي في المجلسين العسكري والمحلي لمنبج، في إطار إعادة هيكلتهما، واتمام تبادل المعلومات وووجهات النظر بهذا الشأن بأسرع وقت.

وتعارض تركيا مشاركة أعضاء "ي ب ك/ بي كا كا" و الأسماء المحسوبة على التنظيم في الأجهزة الإدارية لمنطقة منبج التي يشكل العرب نحو 90 في المئة من إجمالي عدد سكانها.

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