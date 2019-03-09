وزيرة يمنية: مقتل 500 امرأة منذ انقلاب الحوثيين

اليمن/ محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، ابتهاج الكمال، مقتل 500 امرأة بالبلاد منذ انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في سبتمبر/ أيلول 2014.

ونقل موقع سبتمبر نت (حكومي) السبت، عن "الكمال" قولها إن "تأثيرات الحرب التي شنها الحوثيون منذ انقلابهم، تسببت بمقتل 500 امرأة، وإصابة ألف و950 شخصا بإصابات متنوعة".

تصريحات الوزيرة اليمنية جاءت بمناسبة الاحتفال بـ"يوم المرأة العالمي"، الذي يصادف 8 مارس/ آذار من كل عام.

وأضافت أن" أكثر من 3 ملايين امرأة في سن الإنجاب، معرضات لنوع محدد من الأمراض، لعدم تلقيهن الرعاية الصحية الكاملة، بسبب القيود المفروضة على عمل المنظمات الأممية والدولية في مناطق سيطرة الحوثيين".

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ولفتت إلى أن "مليونا و100 ألف امرأة حامل، تعاني من سوء التغذية، منهن 75 ألف معرضة لمضاعفات أثناء الولادة بشكل مباشر".

وأوضحت أن عام 2018 وحده، شهد 120 حالة قتل، و115 إصابة تعرضت لها نساء في مناطق سيطرة الحوثيين.

ولم يتسن أخذ تعليق فوري من قبل الحوثيين، الذين سبق أن نفوا ممارسة انتهاكات ضد النساء.

ويشهد اليمن، منذ نحو 4 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.