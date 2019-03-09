الأمم_المتحدة: 3.3 مليون عراقية يحتجن للمساعدة

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت الأمم المتحدة، اليوم السبت، إن أكثر من 3 ملايين امرأة عراقية بحاجة لمساعدات، داعية الحكومة المركزية في بغداد لتعزيز جهودها التنموية لصالح كل فئات المجتمع.

ودعت الأمم المتحدة، الحكومتين الاتحادية وإقليم شمال العراق، إلى الاستثمار الجدي بإمكانات النساء؛ لتعزيز اقتصاد وتنمية المجتمع، مؤكدة حاجة أكثر من ثلاثة ملايين امرأة وفتاة عراقية إلى مساعدة إنسانية ماسة خلال 2019، على ما أوردت وسائل إعلام عراقية.

وقال بيان مشترك لكل من: صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالعراق، بمناسبة يوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس من كل عام: إن «النساء في العراق عانين من مآسٍ كثيرة نتيجة النزوح المستمر، وعانين الصدمات النفسية وأشكال العنف المختلفة بسبب الأزمة المزمنة، والتي أثرت سلبًا على قدرتهن في بناء مستقبل أفضل لأنفسهن وعائلاتهن ومجتمعاتهن».

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وأوضح البيان أن «الأمم المتحدة تقدر عدد النساء والفتيات اللاتي يحتجن إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2019 في أنحاء العراق، بنحو 3.3 مليون»، مشيرًا إلى أنه «رغم أن الحكومتين (الاتحادية والإقليم) اتخذتا خطوات كبيرة ومهمة لدعم حقوق النساء، إلا أنه ما زالت الحاجة قائمة لإعطاء النساء والفتيات الفرصة للمشاركة بصورة فاعلة في وضع السياسات وإجراء التغييرات».

ولفت البيان إلى أن «النساء في العراق وحول العالم لهن الحق بالعيش بكرامة وحرية من دون أي تمييز، فالمساواة بين الرجل والمرأة حق من حقوق الإنسان، ولها دور مركزي ورئيسي في التنمية المستدامة وتحقيق السلام وحفظ الأمن».

وأوضح أن «العالم يحتفل هذه السنة باليوم الدولي للمرأة، من خلال التركيز على الابتكار والإبداع؛ لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، فكان الشعار لعام 2019».