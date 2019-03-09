“عايض المطيري”: “أمور #الرقى يباح ما جرب نفعه منها.. ‏إن لم يكن فيه شرك”

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد إمام مسجد عائشة رضي الله عنها ‫وعضو مركز الدعوة والإرشاد الداعية عايض المطيري، أن أمور الرقى يباح ما جرب نفعه منها، ‏إن لم يكن فيه شرك، مستدلًا بما رواه مسلم ‏من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، قال: “كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك”.

وشدد الداعية عايض المطيري، على أن على المريض أن يرقي نفسه، وهو أفضل من الذهاب للرقاة وخاصة أنه قد يستغل بعضهم حاجة المريض.

‫وذكر أن الأطفال الذين عندهم مشاكل في النطق أو تأتأة وتأخر فيه، يُنصح برقيتهم بسورة الفاتحة (٧ مرات والمعوذتين وقول الله: {واحلُل عقدة من لساني & يفقهوا قولي} (٧ مرات)، وقول الله: {وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَاني}. وقد جُرِّب ذلك وكانت شافية ونافعة -بإذن الله-.

وأضاف: ربما تحدث هذه التأتأة من تعرض الطفل لموقف قلق فيه وحصل له خوف شديد ، وينبغي على الأبوين عدم توبيخ الطفل ونهره، أو تصحيح كلماته بإكمال حديثه، وإعطاءه فرصة لإتمام كلامه، مع رقيته بما ذكرنا سابقا، لمدة ايّام، فلها أثر عجيب وبالغ -بإذن الله-، وقد جربتها وشاهدت نفعها ونصحت غيري بها، وكتب الله بها الشفاء بفضله وكرمه ولطفه.