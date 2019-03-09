شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع طقس الأيام المقبلة.. وينصح بارتداء هذه الملابس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقّع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تستمر الأجواء الباردة على عدة مناطق من المملكة، وذلك حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وشملت المناطق المتوقعة فيها البرودة كلاً من: الرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف والشمالية وتبوك والمرتفعات الغربية والجنوبية.
وأضاف “الحصيني” أنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة في الصباح والليل مع اعتدال في وسط النهار حتى الثلاثاء، يليها ارتفاع في الحرارة من 5 إلى 7 درجات مئوية.
وحثّ على ضرورة ارتداء ملابس شتوية متوسطة سواء بالنسبة للكبار أو الصغار، وملابس شتوية ثقيلة شمالاً.
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