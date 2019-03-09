دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة انستقرام تختبر خاصية المشاهدة الجماعية لمقاطع الفيديو بشكل مباشر مع الأصدقاء

أظهرت الباحثة وخبيرة البرمجة

Instagram is testing Co-Watching in Video Calls



It's like Facebook's Watch Party but for Instagram Direct



Tip @Techmeme pic.twitter.com/cRpRO61DXh — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 7, 2019

عمل إنستقرام على اختبار خاصية جديدة في قسم مكالمات الفيديو في المنصة تسمح بمشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء والاستمتاع بخاصية المشاهدة المشتركة معهم بشكل مباشر ، تماماً كتلك الخاصية التي نوهنا لقيام فيسبوك باختبارها نوفمبر الماضي على ماسنجر.

فيما لم تجزم جين بعمل الخاصية على نطاق فيديوهات معين داخل المنصة سواء في المنشوارات الشخصية للمستخدمين أو قد تمتد لمشاركة المشاهدة من خلال IGTV والتي بطبيعة الحال ستعطي هذه الزواية من انستقرام تفاعل أكبر سيتم استغلاله بكل تأكيد في الأغراض التسويقية والإعلانات.

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ومن جانبها لم تعلق انستقرام على هذه الخبر كعادة منصات التواصل الإجتماعي في حالة اختبار أي من الخصائص الجديدة على المستوى الداخلي دون إشراك المستخدمين ولو على نطاق ضيق في العملية.

لكن بشكل عام الخاصية حظيت بتفاعل كبير بنسختها فى فيسبوك ” حفلات المشاهدة الجماعية” والذي يعني على أنها ستحظى باستخدام واسع على انستقرام كونها تجلب كم كبير من فئة الشباب محبي التسلية ومشاهدة الفيديوهات المتنوعة و مشاركتها مع أصدقائهم مع تفاعل مباشر من قبلهم مع الحدث.

التدوينة انستقرام تختبر خاصية المشاهدة الجماعية لمقاطع الفيديو بشكل مباشر مع الأصدقاء ظهرت أولاً على عالم التقنية.