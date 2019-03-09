أظهرت الباحثة وخبيرة البرمجة
عمل إنستقرام على اختبار خاصية جديدة في قسم مكالمات الفيديو في المنصة تسمح بمشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء والاستمتاع بخاصية المشاهدة المشتركة معهم بشكل مباشر ، تماماً كتلك الخاصية التي نوهنا لقيام فيسبوك باختبارها نوفمبر الماضي على ماسنجر.
Instagram is testing Co-Watching in Video Calls— Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 7, 2019
It's like Facebook's Watch Party but for Instagram Direct
Tip @Techmeme pic.twitter.com/cRpRO61DXh
فيما لم تجزم جين بعمل الخاصية على نطاق فيديوهات معين داخل المنصة سواء في المنشوارات الشخصية للمستخدمين أو قد تمتد لمشاركة المشاهدة من خلال IGTV والتي بطبيعة الحال ستعطي هذه الزواية من انستقرام تفاعل أكبر سيتم استغلاله بكل تأكيد في الأغراض التسويقية والإعلانات.
ومن جانبها لم تعلق انستقرام على هذه الخبر كعادة منصات التواصل الإجتماعي في حالة اختبار أي من الخصائص الجديدة على المستوى الداخلي دون إشراك المستخدمين ولو على نطاق ضيق في العملية.
لكن بشكل عام الخاصية حظيت بتفاعل كبير بنسختها فى فيسبوك ” حفلات المشاهدة الجماعية” والذي يعني على أنها ستحظى باستخدام واسع على انستقرام كونها تجلب كم كبير من فئة الشباب محبي التسلية ومشاهدة الفيديوهات المتنوعة و مشاركتها مع أصدقائهم مع تفاعل مباشر من قبلهم مع الحدث.
التدوينة انستقرام تختبر خاصية المشاهدة الجماعية لمقاطع الفيديو بشكل مباشر مع الأصدقاء ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.