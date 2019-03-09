دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

© Tech World قدمت بواسطة

قبل أيام من الآن أعلن مارك زوكربيرغ، مؤسس ورئيس شبكة فيسبوك، عن خطط لإنشاء منصة جديدة تُركّز على الخصوصية، وفي موازاة ذلك يبدو أيضًا أن الشركة تعمل على واجهة مستخدم جديدة من على تطبيقها في أندرويد، وعلى الرغم من أن الاثنين لا يبدو أنهما مرتبطان، فمن المثير للاهتمام أن الشركة تصمم واجهة جديدة وسط مخاوف متعلقة بالخصوصية.

عمومًا فيما يخص هذا التصميم الجديد، فهي تتوافق مع واجهة ماسنجر الأخيرة، بمعنى آخر تبدو أكثر بياضًا من ذي قبل، ومن اللقطات المُوضّحة أدناه، نُلاحظ بأنه تم الإستغناء على اللون الأزرق الرئيسي، فضلًا عن عرض علامات التبويب النشطة باللون الرمادي، كما وهناك مساحة إضافية للاختصارات، التي يجب أن تظل قابلة للتخصيص بناءً على ما يراه المستخدم مناسب له.

أخيرًا فيما يخص هذه الواجهة الجديدة، فهي لا تتوفّر كتحديث منفصل، ويبدو أنها من جانب الخادم، بالتالي فهي غير متاحة للجميع، ولا تُعرف نية الشركة بإطلاقها للجميع أم لا، ونحن بدورنا سنواكب التطورات ونَمدَّكُم بكل ما هو جديد.

التدوينة فيسبوك تأتي بواجهة مستخدم جديدة يكتسحها اللون الأبيض من على تطبيقها ظهرت أولاً على عالم التقنية.