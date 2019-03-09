دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة © Unlimit Tech قدمت بواسطة هذا الموضوع هاتف Y7 2019 يأتي بتصميم النتوء العلوي بسعر 199 يورو ظهر على التقنية بلا حدود. أعلنت شركة هواوي مؤخراً عن هاتف Y7 2019 الذي يأتي بتصميم بنتوء Waterdrop في الشاشة، مع كاميرة خلفية مزدوجة وبطارية بقدرة 4000 mAh. هاتف Y7 2019 يأتي بشاشة 6.26 إنش، مع جودة عرض HD بلس وتصميم نتوء Waterdrop في الشاشة، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 450 ثماني الأنوية. أيضاً يتميز الهاتف بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 13 ميجا بيكسل وفلاش LED وتقنية الذكاء الإصطناعي لتحديد المشهد، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portait، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر 8 ميجا بيكسل ومستشعر للبصمة في الجهة الخلفية. Advertisements مواصفات هاتف Y7 2019 شاشة 6.26 إنش، مع جودة عرض HD بلس بدقة 1520 في 720 بيكسل، مع أبعاد 19:5:9، وزجاج منحني 2.5D.

رقاقة معالج Snapdragon 450 ثماني الأنوية بدقة تصنيع 14 نانومتر بسرعة 1.8GHz، مع كرت شاشة Adreno 506.

ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم بطاقة ذاكرة خارجية microSD حتى سعة 512 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 8.1 Oreo مع واجهة EMUI 8.2

يدعم اثنان من شرائح SIM بحجم نانو مع بطاقة microSD

كاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر 13 ميجا بيكسل وفلاش LED وفتحة عدسات f/1.8، مستشعر 2 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.4.

كاميرة أمامية بمستشعر 8 ميجا بيكسل.

مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية

قياسات الهاتف 158.92 في 76.91 في 8.1مم، مع وزن 168 جرام.

يدعم الإتصال بشبكات Dual 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 b/g/n,، والبلوتوث 4.2، وGPS مع GLONASS.

بطارية بقدرة 4000 mAh. أيضاً من المقرر أن ينطلق هاتف Y7 2019 بألوان الأزرق والأسود إلى جانب الأحمر، على أن يتوفر في أسواق أوروبا بسعر 199 يورو. المصدر هذا الموضوع هاتف Y7 2019 يأتي بتصميم النتوء العلوي بسعر 199 يورو ظهر على التقنية بلا حدود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.