إصابة 4 مصريات وطفلين في حريق بعمارة سكنية بمكة

ذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن حريقا اندلع في عمارة مكونة من أربعة أدوار بمكة، ونتج عنه ست إصابات إعياء واختناق، وجرى علاج خمسة في الموقع، ونقل حالة واحدة للمستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت فرق التحقيق لمعرفة مسببات الحادث، وعملت فرق الدفاع المدني على إخماد ذلك الحريق.
وقالت الصحيفة، إن مركز العمليات 911 بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغًا من حي العزيزية في مخطط ستر يفيد باندلاع حريق في منزل.
وعند وصول فرق الدفاع المدني، اتضح أن الحريق اندلع في مطبخ شقة بالدور الثالث من عمارة مكونة من أربعة أدوار، وجرى إخلاء العمارة من قِبل الفرق وإخماد الحريق.
ونتج عن الحريق ست إصابات جميعهم مصريين نتيجة الإعياء والاختناق: 4 نساء وطفلين، وأُعطوا العلاج بالموقع ماعدا حالة واحدة لامرأة نقلت إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.
وباشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث تنسيقًا مع الجهات المعنية.
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