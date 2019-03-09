شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان: 4 ملايين امرأة و6 ملايين طفل يمنى يعانون من انتهاكات الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية، ندوة بعنوان «الأطفال والأزمة الإنسانية في اليمن» على هامش الدورة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.

ترأس الندوة مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية الدكتور عبد الله بن صالح المعلم الذى أوضح انتهاكات الحوثيين بحق نساء وأطفال اليمن، بحسب ما جاء بصحيفة عكاظ السعودية، مبيناً أن أكثر من 4 ملايين امرأة و6 ملايين طفل فى اليمن يعانون من أزمة إنسانية قاسية جراء الانتهاكات الحوثية المستمرة لحقوق الإنسان حيث أصبحت الأوضاع الإنسانية أكثر صعوبة ومرارة.

وأشار إلى ما قدمه المركز للمنكوبين في العالم عبر البرامج الإغاثية والإنسانية، مستعرضا المعلم إسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة هذه الفئات الأشد تضررا في اليمن من خلال مشاريع إنسانية تتماشى مع القوانين الدولية وتهدف إلى الحد من الانتهاكات الدولية من قبل المليشيات الحوثية التي عانى منها ملايين الأطفال والنساء في اليمن على مدى ما يقارب 4 سنوات.

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وتابع: ومن أبرز المشاريع التي قدمتها المملكة ممثلة بالمركز والتي تعد أكبر دولة مانحة في اليمن مركز، وأوضح أن الميليشا تسيطر على 60 % من حجم الإغاثات التى يفترض أنها من حق الشعب اليمنى.

ووجهت المنظمات الدولية المشاركة فى الندوة اتهامات للحوثيين بتجنيد الأطفال والزج بهم فى ميادين القتال، وحمل السلاح مما يعد انتهاكا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .