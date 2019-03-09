شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى: استكمال النصر على الإرهاب لا يتم الا بالإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، اليوم السبت، أن استكمال النصر على الإرهاب فى العراق لا يتم إلا بإجراء إصلاحات حقيقية تمهد لإنجاز استحقاقات مصيرية.

وأضاف الحلبوسى - فى كلمة أوردتها قناة (الإخبارية) العراقية - أن العراق على مشارف مرحلة نوعية قوامها الإصلاح والتجديد تفرض نفسها لفعل وطنى جارف وقوى يخرج البلد من دائرة الأفكار إلى دائرة القرار.

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