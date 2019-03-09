عشرات الضحايا جراء انفجار ألغام في سوريا

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ووفق وكالة "سانا" فأن طفلين استشهدوا نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في أرض زراعية بقرية نجم الزهور شمال شرقي سلمية.
© Sputnik . Bassel Shartouh
يشار إلى أن هذه الحوادث ليست الأولى من نوعها خلال الفترة القليلة الماضية حيث قتل أكثر من 20 مدنيا نتيجة انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي بسيارة تقل عمالا في منطقة وادي العذيب بريف سلمية، وقبلها قتل في الثامن من الشهر الجاري 7 مدنيين وأصيب آخر جراء انفجار لغم زرعه إرهابيو "داعش" قبل خروجهم في محيط قرية رسم الأحمر بريف سلمية، وقبلها لقي خمسة مدنيين حتفهم منذ أيام قليلة، وأصيب تسعة آخرون جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" في منطقة رسم الأحمر شمال شرقي حماة.
وتمكنت قوات الجيش السوري وبإسناد جوي من القوات الروسية من استعادة السيطرة على كامل ريف حماة الشرقي بتاريخ 4-10-2017 بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي، الذي خلف في المنطقة آلاف الألغام والعبوات الناسفة.
وبالرغم من قيام وحدات الجيش السوري والروسي بتفكيك معظم هذه المفخخات، إلا أن الحادثين اللذين وقعا خلال الأيام الأخيرة يشيران إلى احتمال وجود الكثير من الألغام المدفونة في الأراضي الزراعية ما يعرض حياة المدنيين للخطر.
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