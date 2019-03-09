انت الان تتابع قوات الاحتلال تُطلق النار على الصيادين في قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البحرية الإسرائيلية

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، النار تجاه مراكب الصيادين الفلسطينيين، قبالة سواحل قطاع غزة، إذ أفادت مصادر فلسطينية، بأن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مراكب الصيادين في منطقة "السودانية" شمال القطاع وقبالة منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أجبر قوارب الصيد على المغادرة دون وقوع إصابات، جاء ذلك بعد أن شنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم، غارات على مناطق في قطاع غزة، من بينها «موقع البحرية» شمالي القطاع، وكذا استهداف أرض زراعية في قرية جحر الديك جنوبي المدينة.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد صعدت من اعتداءاتها ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد طفل، وإصابة رضيع، واعتقال 12 مواطنا، على الأقل، وهدم منزلين من أربعة طوابق. ويعاني قطاع الصيد البحري في غزة من مشاكل عدة سببها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أبرزها الممارسات الإسرائيلية