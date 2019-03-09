انت الان تتابع العثور على أسلحة أمريكية وإسرائيلية في ريف دمشق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أسلحة- أرشيفية

عُثر في أطراف بلدة يلدا بريف دمشق على كميات من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية من صنع إسرائيلي، في إطار عمليات الجيش العربي السوري في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمان والاستقرار إلى المناطق التي تم دحر الإرهابيين منها، إذ أعلن قائد ميداني أنه «خلال متابعة عمليات تمشيط المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب في ريف دمشق وبالتعاون مع الجهات المختصة تم العثور على صواريخ أمريكية وكميات كبيرة من الذخيرة والقذائف والأسلحة المتنوعة المتوسطة والخفيفة كانت مخبأة ضمن أحد المنازل الذي حولته التنظيمات الإرهابية إلى مستودع قبيل اندحارها».

وأشار قائد ميداني آخر إلى أنه من بين الأسلحة المضبوطة «صاروخ مضاد طيران وصاروخ "آر بي آر" يوجسلافي الصنع ومجموعة متنوعة من الذخائر من بينها قاذف لهب وصواريخ "لاو" إسرائيلية الصنع وعدد من رمانات الـ"آر بي جي"، ومدافع الهاون بعيارات مختلفة، بالإضافة إلى قنابل يدوية دفاعية وهجومية مختلفة المنشأ منها

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