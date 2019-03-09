صحف سعودية: عزل الجزائر ومظاهرات نسائية في السودان

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الصحف كشفت عن تظاهر مئات من معارضي السلطات الإيرانيّة الجمعة في واشنطن لإدانة "الفظائع" المرتكبة من جانب النظام في طهران، وللمطالبة بـ"تغييره"

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت على العديد من الموضوعات والقضايا التي سلطت الضوء على الصراعات في الشرق الأوسط، حيث أبرزت تطورات الأوضاع في السودان، والاحتجاجات الرافضة لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة للعديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "مظاهرات نسائية حاشدة في السودان"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مظاهرات نسائية حاشدة خرجت في عدد من مناطق العاصمة السودانية، الخرطوم، أمس، دعا لها "تجمع المهنيين السودانيين" وحلفاؤه في قوى "الحرية والتغيير"، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.

وبحسب تجمع المهنيين السودانية، فإن المظاهرات نظمت لإحياء نضالات المرأة السودانية، ودورها التاريخي، ودورها في الاحتجاجات الحالية، تحت شعار "مواكب المرأة السودانية". بينما أشارت صحيفة "الحياة" إلى أن مئات المحتجين رددوا هتافات مناهضة للحكومة بعد انتهاء صلاة الجمعة في مسجد كبير بالقرب من العاصمة الخرطوم

وبحسب تجمع المهنيين السودانية، فإن المظاهرات نظمت لإحياء نضالات المرأة السودانية، ودورها التاريخي، ودورها في الاحتجاجات الحالية، تحت شعار "مواكب المرأة السودانية". بينما أشارت صحيفة "الحياة" إلى أن مئات المحتجين رددوا هتافات مناهضة للحكومة بعد انتهاء صلاة الجمعة في مسجد كبير بالقرب من العاصمة الخرطوم اليوم، مما دفع الشرطة لمواجهتهم بالغاز المسيل للدموع. وتعد هذه الاحتجاجات، التي بدأت أمام مسجد السيد عبد الرحمن المهدي في مدينة أم درمان، الأحدث ضمن سلسلة احتجاجات ضد الرئيس عمر البشير.

وبدأت الاحتجاجات يوم 19 ديسمبر، وتطورت لتصبح أقوى تحدٍّ لحكم البشير الذي تولى السلطة قبل 30 عاما. وقال شهود إن حشودا أخرى تجمعت في مناطق عدة في العاصمة الخرطوم بعد الصلاة. وفي حي بري هتف العشرات "الثورة خيار الشعب ويسقط بس"، في إشارة إلى أن مطلبهم الوحيد هو سقوط البشير. وفي محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين، ذكرت صحيفة "الوطن" أن الرئيس السوداني عمر البشير أعلن أمس، الإفراج عن جميع المعتقلات خلال التظاهرات.

وقال البشير خلال مخاطبته القيادات الأهلية والسياسية بشرق السودان في بيت الضيافة، مساء أمس الجمعة، إنه استجاب لطلب الأخوات من شرق السودان لإطلاق سراح المعتقلات، ووجه مدير جهاز الأمن والمخابرات، صلاح عبد الله قوش بإنفاذ الأمر. Advertisements وبالانتقال إلى التطورات في الجزائر وتحت عنوان "الجزائر: انتفاضة جديدة.. وعزل العاصمة"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أنه وسط تعزيزات أمنية مشددة، وفي ثالث أسبوع من الحراك الشعبي ضد ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، انتفض الشارع الجزائري بقوة أمس وخرج المتظاهرون في موجة احتجاجات كبيرة في ما اصطلح على تسميته بـ"جمعة الحسم".

وأغلقت السلطات الجزائرية محطات القطار والمترو، مما أدى إلى عزل العاصمة الجزائرية قبيل انطلاق المظاهرات أمس، وعزت الإغلاق لأسباب تقنية، وطالب عشرات الآلاف من الجزائريين بتنحي بوتفليقة.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" إلى أن محتجين هتفوا "لا عهدة خامسة يا بوتفليقة"، وأطلق سائقون العنان لأبواق السيارات بينما رفع سكان العلم الوطني على شرفاتهم، واستمر عند ظهر أمس وصول رجال ونساء رافعين أو ملتحفين بالعلم الجزائري إلى ساحة البريد في قلب العاصمة.

وحول الأوضاع في اليمن، ذكرت "الشرق الأوسط" تحت عنوان "قبائل حجور تستبسل في الدفاع عن مواقعها"، رجال قبائل حجور يستبسلون في الدفاع عن معاقلهم في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجة على الرغم من تفوق الجماعة الحوثية في نوعية التسليح وأعداد المقاتلين الذين يحاصرون المديرية من جهاتها الأربع. وتعهد عدد من زعماء القبائل بأن يواصلوا القتال في مواجهة الميليشيات حتى النصر أو الموت.

وعبرت الأمم المتحدة لأول مرة عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع في حجور، داعية إلى التهدئة وضبط النفس.

وأشارت "عكاظ" إلى أنه في تطور لافت، أعلنت قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة، تشكيل حلف قبلي يتزعمه عدد من المشايخ لردع ميليشيات الحوثي انطلاقا من غرب مديرية كشر، بإسناد تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في وقت لا يزال فيه أبناء حجور متمركزين في مواقعهم التي سيطروا عليها أخيرا في الجبهة الجنوبية. وأعلنت مصادر محلية أمس، أن 4 من مشايخ حجور تعاهدوا على قتال الميليشيات حتى النصر أو الموت دونه، وهم كل من أبو مسلم الزعكري، عبده محمد السعيدي، محمد حمود العمري، وعلي حزام فلات. وأكدت المصادر حصولهم على إجماع القبائل بتنصيبهم قيادات قبلية وميدانية عليهم.

بينما أوضحت "الوطن" أن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبد الرحيم العاصمي، أعلن أن فرق الدفاع المدني باشرت عند الساعة 12:24 من صباح أمس، بلاغا عن سقوط شظايا تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه منطقة سكنية بمدينة أبها، مما نتج عنه إصابة (5) خمسة أشخاص مدنيين، أربعة سعوديين بينهم امرأة، ومقيم من الجنسية الهندية، كما تعرضت (6) مركبات وعدد من المنازل لأضرار طفيفة ومتوسطة. وكشفت "الشرق الأوسط" عن تظاهر مئات من معارضي السلطات الإيرانيّة أمس الجمعة في واشنطن لإدانة "الفظائع" المرتكبة من جانب النظام في طهران، وللمطالبة بـ"تغييره".

ولوّح المحتجّون بأعلام وبصوَر لمريم رجوي زعيمة مجاهدي خلق، هاتفين "تغيير النظام الآن".

وقال مهندس إيراني أمريكي يُدعى مايكل باسي، إنّ "النظام الإيراني يرتكب فظائع ضدّ شعبه. إيران دمّرها النظام"، منددا بعمليّات "الإعدام والتعذيب وتصدير الإرهاب" من جانب النظام في طهران. بينما أبرزت "الجزيرة" اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لإيران بتحدي قرار مجلس الأمن الدولي بإطلاقها صاروخًا باليستيا وقمرين صناعيين منذ شهر ديسمبر الماضي، وحثت المجلس على معاودة فرض قيود دولية أشد على طهران. وقال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة جوناثان كوهين في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن: إن إيران اختبرت صاروخًا باليستيا متوسط المدى في الأول من ديسمبر 2018 م، وحاولت وضع قمرين صناعيين في المدار أحدهما في 15 يناير والآخر في الخامس من فبراير.

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