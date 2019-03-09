انت الان تتابع اعتقال معارض جزائري في سويسرا: دخل مستشفى بوتفليقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المعارض الجزائري رشيد نكاز

اعتقلت الشرطة السويسرية، المعارض الجزائري، «رشيد نكاز»، عقب دخوله مستشفى جنيف الجامعي الذي يرقد فيه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إذ أكدت المتحدثة باسم شرطة جنيف، «جوانا متى»، في حديث لوكالة «فرانس برس»، أن اعتقال المعارض ورفع شكوى ضده بتهمة انتهاك حرمة إقامة، موضحة أنه دخل المستشفى رغم تحذيره من عدم القيام بذلك. وأوضحت أن المحققين يستمعون حاليا إلى إفادات المعارض الجزائري الموقوف، وهو رجل أعمال جمع ثروة من الاتجار بالعقارات بشكل خاص، وحاول الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن ملفه رفض بسبب حيازته الجنسية الفرنسية حتى وقت قصير.

وفي يوم اعتقاله، نظم نكاز البالغ من العمر 47 عاما مظاهرة شارك فيها نحو مائة من أنصاره أمام بناية المستشفى الذي يرقد فيه بوتفليقة، وذلك على الرغم من مطالبة الشرطة له مرارا بالابتعاد عن المستشفى، وفقًا لـ"روسيا اليوم". وقال نكاز: «قررت القدوم إلى جنيف أمام المستشفى حيث يفترض أن يكون الرئيس عبد العزيز

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